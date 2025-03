«Los Pumas 7s» vencieron a Irlanda y clasificaron a las Semifinales del Circuito Mundial de Rugby

La Selección Argentina de rugby seven venció 22-14 a su par de Irlanda y avanzaron a las semifinales del circuito mundial tras 21 años.

En la próxima instancia se medirán ante Australia.

Con destino Semifinales para los argentinos

Un poco más de dos décadas y nueve derrotas seguidas en cuartos de final tuvo que soportar el combinado albiceleste de rugby seven para volver a estar entre los cuatro mejores del circuito mundial, esta vez en la ciudad china de Hong Kong.

En la madrugada argentina, los de Santiago Gómez Cora reafirmaron su gran momento en el Parque Deportivo de Kai Tak en Hong Kong y abrieron el marcador con el try de Marcos Moneta. Sobre el final de la primera etapa, Luciano González estiró la ventaja a 10-0.

En el complemento, ´Los Pumas´ siguieron presionando intensamente y volvieron a ampliar la ventaja con el try de Matías Osadczuk, dejando el marcador 15-0. Tras esta anotación del formado en el Club SITAS de el Palomar, el conjunto europeo reaccionó con el try de Hugo Lennox.

Sin embargo, a la Selección argentina no le afectó el recorte de distancia de Irlanda y Agustín Fraga marcó el cuarto try albiceleste para poner el 22-7. Sobre el final, los europeos volvieron a anotar con el try de Harry Kenny pero no sirvió para revertir la gran victoria argentina.

Así, ´Los Pumas´ rompieron el maleficio de 21 años y vuelven a poner a la Argentina entre los cuatro mejores del certamen. En la próxima fase, se enfrentará a Australia este domingo desde las 3 de la mañana en busca de llegar a la final donde se podría chocar con Fiyi o Francia.

Palabra de «Pumas»

“Felicidad enorme. Partido duro, como suelen ser los cuartos; y más cuando te enfrentas a un equipo por segunda vez. Feliz de romper esta barrera, hace mucho que no pasábamos a las semifinales en este torneo. Nos gusta jugar con Australia, pero está lejos de ser el equipo que jugamos las últimas veces. Vienen sólidos” declaró el back Matteo Graziano sobre estos 21 años de mala racha y lo que será el partido ante los oceánicos.

Además, con el triunfo sobre Irlanda, la Selección Argentina logró una marca icónica en su historia: llevan 14 triunfos consecutivos, la segunda más larga detrás de los 18 obtenidos durante la temporada anterior.