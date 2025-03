Las campañas de cuidado responsable llegan a los barrios de Puerto Madryn

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn continúan realizando las campañas gratuitas en distintos barrios de la ciudad para promover el cuidado responsable de animales. En esta oportunidad, habrá vacunaciones en el barrio Perito Moreno el 5 de marzo y castraciones el 8 de marzo en el barrio 21 de Enero.

Estas actividades se concretan a partir de la articulación de las Direcciones de Veterinaria y Zoonosis y Asociaciones Vecinales de la Subsecretaría de Gobierno de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Vacunaciones

Desde la Comuna se informa que el miércoles 5 de marzo habrá aplicación de antirrábica y tratamiento antiparasitario en la sede vecinal del barrio Perito Moreno (Simón de Alcazaba y Héroes de Malvinas). Serán 40 aplicaciones desde las 10 horas por orden de llegada.

Cabe destacar que están destinadas a perros y gatos, mayores de 3 meses en buen estado de salud.

Castraciones

El sábado 8 de marzo desde las 8 horas en la sede vecinal del barrio 21 de Enero (Anita Jones y Gdor. Costa), habrá campaña de castración. El jueves 6 y viernes 7 de marzo desde las 9 horas en el mismo lugar, se darán 25 turnos por orden de llegada.

Las castraciones están destinadas a perros y gatos, machos y hembras, mayores de 5 meses. En cuanto a las hembras, se recuerda que deben culminar el período de celo.

Es importante resaltar que los perros y gatos «ñatos» (braquicéfalos) poseen un hocico muy diferente al de los otros animales (por ejemplo, el gato persa o perros como pug, bulldog o shih tzu). Por lo tanto, se indica realizar la castración con su veterinario de manera particular.

Se solicita 8 horas de ayuno de sólidos y una manta para ser utilizada luego de la cirugía. El último requerimiento es fundamental para mantener cálidos a los animales.

Recomendaciones generales

Se sugiere llevar la libreta canina, aunque el requisito no es excluyente. Además, se recomienda llevar una bolsita para juntar las heces y se pide también, llevar al can con collar, correa y bozal. En el caso de un gato, se recomienda no llevarlo suelto para evitar que se escape. Puede ser transportado en un contenedor (caja o mochila).

Se recuerda a la comunidad que de lunes a viernes se realizan castraciones en el Parque Canino y los turnos se pueden sacar a través de turnos.madryn.gob.ar.