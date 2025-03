“Hauque me secuestró”: la declaración completa de Piccirillo, ex pareja de Jésica Cirio

La declaración completa de Elías Piccirillo, la ex pareja de Jésica Cirio que está detenida acusada de haber organizado un procedimiento ilegal, se dio a conocer en las últimas horas y, pese a que se trató de un testimonio escueto donde no aceptó preguntas, sí manifestó que Francisco Hauque lo “secuestró”.

A más de una semana de la detención de Piccirillo, la Agencia Noticias Argentinas pudo tener acceso a la declaración completa del acusado realizada el viernes 21 de marzo y, previo al comienzo de la indagatoria, informó que hace un tiempo comenzó con “episodios de ataques de pánico, que me generan desmayos y pérdidas de conciencia”.

A su vez, se detalla que se negó a declarar, por consejo de su abogado, Fernando Sicilia, pero que solicitó decir unas palabras: “Respecto a la acusación que ha realizado públicamente Francisco Hauque, por miedo y aterrado que estaba debido a sus vínculos y relaciones, presenté a través de mi abogado una exención de prisión, donde en todo momento he estado a derecho, he pagado la caución y he vivido según las reglas”.

“Siempre estuve a derecho. Inclusive, hace una semana escuché que me iban a detener a partir de una publicación que salió en el diario Uno. Aun así, se lo comuniqué a mi abogado y me mantuve a derecho, confiando en la Ley”, sumó.

Piccirillo ratificó que es “inocente” y que lo han “amenazado varias veces con que me iban a detener y meter en un conflicto”.

“A pesar de que me aterra y genera miedo, me quedé en mi domicilio y, cuando me enteré, me llamó Martín, mi amigo, que habían allanado por segunda vez la casa. Me presento en el domicilio, sabiendo que me iban a llevar detenido”, sostuvo.

“Es una persona que a mí me ha secuestrado y privado de la libertad con arma, ha manipulado los medios”, denunció.

Respecto a la deuda mencionada con Hauque, de seis millones de dólares, el acusado manifestó: “El compromiso de deuda que él menciona es parte de una extorsión que me viene haciendo hace tiempo ya. Ha amenazado a mi hija de 16 años. Ha amenazado a todos mis amigos y las relaciones mías y mi esposa”.

“Es una persona que tiene mucha capacidad de daño. Este dinero que entregó, se lo he devuelto, una suma más o menos del 40% o 50% y luego de eso me volvió a extorsionar”, expuso.

Piccirillo insistió que Francisco lo secuestró y le hizo firmar dicha entrega de dinero con un escribano: “Esto no se trata de una deuda. Si fuese así yo tengo una empresa y 330 empleados, por lo que se resolvería”.

“Hauque es una persona que me ha hostigado mediáticamente, amenazado. Siempre manipulado los medios, molestándome a mí y a mis socios. Genera mucho daño y hoy está en lugar de víctima”, expresó.

Antes de finalizar con su escueta declaración, el ex esposo de la conductora dijo: “Ojalá se solucione a la mayor brevedad. Cuando pueda ver la causa, pruebas y demás, voy a preparar un descargo con mi letrado”.

Por último, anunció que hizo entrega de una prenda en especial por recomendación de su abogado. Se trata de un impermeable gris.

Picirrillo está detenido por idear un procedimiento ilegal con siete policías de la Ciudad, quienes también se encuentran arrestados, donde se le encontró un arma y droga en el auto de Hauque.

Por ese operativo Hauque fue detenido, pero tras la investigación se pudo comprobar que se trataba de un falso procedimiento, el cual no tenía autorización. A su vez, se supo que lo hallado dentro del vehículo había sido plantado.