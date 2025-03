El papa Francisco pasó una noche serena y continúa estable

Desde la Oficina de Prensa del Vaticano se informó que, si bien su pronóstico ya no es reservado, deberá permanecer internado

El papa Francisco pasó una noche serena en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, su estado de salud continúa estable y, si bien su pronóstico ya no es reservado, deberá permanecer internado, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

«El papa Francisco ha pasado una noche tranquila», señalaron desde la citada oficina, mientras que el martes por la noche indicaron que el Sumo Pontífice siguió los ejercicios espirituales en el Vaticano a través de enlace de vídeo con el Aula Pablo VI, pasó tiempo en oración, en su habitación, pero también en la capilla y recibió la Eucaristía.

Además, continuó con la oxigenoterapia habitual de alto flujo durante todo el día, su situación clínica se mantiene estable y los médicos confirmaron ligeras mejorías en un contexto que, sin embargo, sigue siendo complejo.

El Santo Padre está hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma desde el 14 de febrero, cuando ingresó por un brote de bronquitis y, aunque su pronóstico ya no es reservado debido a que se encuentra fuera del estado crítico, sus médicos afirman que requiere más tiempo de hospitalización.

En tanto, desde la Oficina de Prensa del Vaticano se informó además que hoy no se publicará la catequesis de la Audiencia General de los miércoles, dado que esta semana tienen lugar los ejercicios espirituales de la Curia Romana.

Según indicaron, independientemente de la internación del papa Francisco, durante los días de ejercicios se suspenden los actos públicos del Romano Pontífice.