«Audiencia tras audiencia se cae la hipótesis del supuesto plan criminal contra Maradona», expresó el defensor de Cosachov

Vadim Mischanchuk reiteró que su clienta y los otros seis imputados son inocentes y habló de un «cuadro irreversible» al momento de llegar la psiquiatra al lugar.

El defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, afirmó que en cada audiencia «se cae la hipótesis del supuesto plan criminal» contra el ex jugador.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Vadim Mischanchuk reiteró que su clienta y los otros seis imputados son inocentes: «Audiencia tras audiencia se cae la hipótesis del presunto plan para asesinar a Maradona y también se cae el supuesto ‘dolo’ de los sindicados».

En este sentido, el asesor señaló que el ídolo argentino falleció mientras dormía en pocos minutos como consecuencia de una «arritmia ventricular» y consideró que por esa razón «no hay manera de vincular a la psiquiatra con tan penoso desenlace».

«Todo lo que gira alrededor de esta causa está relacionado a cuestiones de confort que en definitiva no causaron el deceso de Diego», agregó el letrado, a la vez que señaló: «Lo que sí fue relevante en estas primeras audiencias es que quedó acreditado es que para la hora que llegó Cosachov al country del barrio San Andrés Maradona ya llevaba bastante tiempo muerto y el cuadro era irreversible».

Mischanchuk consignó que algunos de los particulares damnificados utilizan el tema de la vivienda en la que se radicó el paciente tras su externación de la clínica de Olivos como un «golpe de efecto mediático», pero esas «cuestiones de estética no incidieron en el paro cardíaco que sufrió mientras descansaba».

Con respecto al estado de ánimo de su defendida, el profesional destacó que se encuentra «bien» y está con «mucha tranquilidad» sobre su accionar como psiquiatra.

Cosachov, de 40 años, está imputada junto al neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, un delito que prevé una pena entre 8 y 25 años de prisión, conforme a lo establecido por el Código Penal.

Los otros acusados son el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

El ex jugador de Boca, Argentinos Juniors y Barcelona, entre otros clubes murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años a causa de un «paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda aguda”.