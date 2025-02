Yanina Latorre contó por qué decidió informar sobre el Wandagate durante sus vacaciones

La periodista de espectáculos sostuvo que para ella fue todo «un negocio».

Yanina Latorre regresó de sus largas vacaciones en Estados Unidos y, este martes, retomó sus actividades laborales en la radio El Observador y a la noche en LAM, junto a Ángel de Brito. A pesar de estar casi dos meses en Miami, la periodista no tuvo descanso, ya que fue la encargada de informar el minuto a minuto del escándalo entre Mauro Icardi, Eugenia “La China” Suárez, Wanda Nara y L-Gante.

Durante la vuelta a su programa #Yanina1079, la conductora reveló por qué decidió tomar el mando de la información que circulaba sobre el Wandagate, que la llevó a ganar miles de seguidores y hacer crecer su audiencia en redes sociales.

“La data venía del teléfono, no sé cómo se me ocurrió. Me daba fiaca hacer videítos, entonces empecé a escribir, bien escrito, obvio, y a la gente le gustó. Y fue y fue, y cada vez que escribo algo se me enoja una parte”, contó.

“Yo quiero decir algo, yo soy team Yanina, para mí esto es un negocio, a mí no me importa ni Wanda, ni Icardi, ni las abogadas, ni la China. Métanme juicio, lo que no saben es que cada juicio a mí me eleva, me da más tema», agregó.

“Cada vez que hacen una historia, que me desmienten, yo voy al otro día lo desmiento y me da más tema, a mí no me importa nadie. A mí me sirve», continuó, dejando a entender que no se toma en serio el enojo de las partes que menciona en su información.

“Diego se convirtió en influencer, está facturando con el Instagram, tiene canjes de por vida, imagínense el negocio que hicimos», sumó sobre la participación de su marido en sus historias de Instagram.

La periodista supo aprovechar la atención que recibía de los usuarios en Instagram y potenció su negocio en redes, metiendo de vez en cuando canjes. Incluso, llegó a conseguir una mención de Netflix y un canje con una conocida marca de atún para su esposo Diego Latorre.