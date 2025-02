Wanda Nara debe declarar en la causa por promocionar juego clandestino en redes sociales

La mediática Wanda Nara debe presentarse a la declaración indagatoria en la causa donde se la acusa por promocionar juego clandestino en redes sociales.

Este miércoles a las 10.00 la conductora tiene que asistir de manera presencial a la Fiscalía Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires para prestar testimonio en la causa donde puede ser procesada por la promoción de juego clandestino.

Se trata de la segunda vez que la Justicia porteña la cita para llevar a cabo esta audiencia. En la primera Nara no asistió y ahora tiene la obligación de concurrir o si no podría ser llevada en un patrullero, indica el medio TN.

Por el momento la mediática está imputada por infringir el artículo 301 bis del Código Penal, el cual indica que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.

Pese a estar complicada en dicha causa, Wanda continuó publicando en sus redes diversos enlaces donde publicita a HITITBET, la plataforma que fue cerrada por la Justicia porteña.

No es la única famosa que está involucrada en la investigación. También se encuentran Traniela Campolieto, Florencia Vigna, Morena Rial, Romina Uhrig, Williams López, Agostina Spinelli; Federico Farías; Emmanuel Vich, Camila Lattanzio, Mathías Nicolás Vasile, Marito Laurens, Joaquín López y Alma Berezowski.