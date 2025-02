¿Qué impacto tuvo el Criptogate $LIBRA en la imagen de Javier Milei?

El escándalo por la criptomoneda $Libra no afectó la imagen positiva del presidente Javier Milei, quien aún se mantiene posicionado por encima del resto de los dirigentes, de acuerdo con un informe privado.

El informe difundido por la consultora Giacobbe arrojó que la imagen positiva de Milei se mantuvo en 49,6%, sosteniendo el nivel desde octubre del año pasado.

Sin embargo, la opinión negativa sobre el presidente sí se incrementó 10 puntos y alcanzó un 46,6%, elevándose entre quienes tenían una opinión «regular» sobre el presidente hasta ese momento.

La imagen de Milei se mantiene como la más positiva entre los principales dirigentes tras el escándalo cripto, seguida por la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (30,4%); y los ex presidentes Mauricio Macri (26,8%) y Cristina Fernández de Kirchner (24,5%).

Por otra parte, los encuestados en su mayoría dijeron estar “muy informados” acerca del caso: 72,4% dijo que está muy informado; 24,6% algo informado; y sólo 2,1% no sabe nada del asunto.

Acerca de cuán importante es el tema, el 47,4% dijo que es muy importante; 18,9% algo importante; y 32,9% nada importante.

Un 45,3% considera que Milei tiene la culpa porque sabía que se trataba de una estafa; 21,6% piensa que el presidente fue engañado pero su comportamiento fue irresponsable; y 31,5% sostiene que fue engañado y no tiene responsabilidad en el asunto.

Por último, 40,3% afirma que Milei merece un juicio político: 51,6% dijo que Milei no merece un juicio político; y 7,3% no tiene una opinión formada al respecto.