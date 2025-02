«Que aprenda lo que es el trabajo»: Carmen Barbieri reveló las razones por las que invitó a Morena Rial

La conductora de Mañanísima sostuvo que intentó ayudar a la influencer pero que, finalmente, fue su decisión bajarla.

Días atrás Morena Rial fue invitada a «Mañanísima», el programa que conduce Carmen Barbieri por El Trece y que próximamente llegará a su fin cuando María Belén Ludueña desembarque en esa emisora con un nuevo ciclo matutino.

La hija de Jorge Rial fue convocada como panelista, pero finalmente, por decisión de su conductora, no se llevó a cabo porque manifestó “no estar a favor de la delincuencia”.

En diálogo con DDM, Barbieri detalló que intentó darle una oportunidad a la influencer: “La propuesta de laburo como panelista fue para incentivarla, para que aprenda lo que es el trabajo, el gusto por el trabajo”.

“Uno tiene que saber que trabajar es dignidad, que te da alegría. Vivir de tu trabajo es importantísimo, y no depender de que alguien te de algo”, explicó al móvil de Diario de Mariana.

“Ojalá que Morena nos dé el ejemplo de que sí se puede recuperar y ser una persona de bien… Que no venga al programa fue una decisión mía”, expuso.

Por otra parte, Morena escribió un comunicado en sus redes sociales, acusando al programa de utilizarla solo para generar rating con su nombre.