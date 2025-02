Nuevo diseño del Cenpat para realizar videos submarinos

El monitoreo de la biodiversidad es un esencial para la gestión pesquera y las evaluaciones de impacto ambiental. En el caso de especies comerciales como la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus), la información precisa sobre la densidad y distribución de las poblaciones es clave para regular la cosecha. Históricamente el Cenpat participó de los relevamientos para generar información crucial para establecer los cupos de pesca de vieiras a los que los pescadores artesanales acceden en el golfo San José, que se realizaban históricamente mediante buzos remolcados por embarcaciones y donde se hacía una estimación visual del recurso. Esta metodología fue muy útil durante muchos años, aunque tenía varias complicaciones, sobre todo las relacionadas a la seguridad en el buceo, ya que en esta actividad no es recomendable sumergirse a más de 25 metros de profundidad.

Es por ello que científicos del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET) diseñaron un sistema de video de bajo costo adecuado, no solo para monitorear los bancos de vieiras, sino también que puede ser aplicado a otras especies y necesidades.

En primera persona

“Con los años, los bancos de vieiras fueron cambiando y se han encontrado algunos que están más allá de la profundidad buceables, entonces todo ese stock no estaba siendo considerado. El sistema que desarrollamos resuelve el problema de seguridad y permite ver qué hay más allá de los 25 metros. Además reduce significativamente el costo relacionado con realizar esa tarea con gente en el agua porque se requiere mucho equipamiento para que el buzo esté seguro”, explica Gastón Trobbiani, investigador del Cenpat.

El desarrollo

El sistema, denominado “Toki”, consiste en una estructura piramidal de acero que alberga dos cámaras capaces de capturar imágenes georreferenciadas de alta definición. Se trata de un sistema de circuito cerrado que se conecta a la superficie mediante un cable de red con doble vaina protectora y un portante de acero. Ese video que va tomando en el fondo tiene una referencia de tamaño y se puede utilizar para realizar directamente el conteo de especies por metro cuadrado. En la superficie hay una caja estanca con un monitor y un dispositivo DVR, por lo que todo lo filmado también queda grabado.

“El Toki puede estar eternamente sacando fotos y relevando lugares. De esta forma, a un costo mucho menor, se pueden realizar relevamientos mucho más amplios. Otro beneficio es que se puede tomar el video con un interés particular, en este caso contar vieiras, pero también puede utilizarse con otro objetivo porque deja un back up de información para usar con otros fines“, indica Trobbiani.

En el conteo de vieiras realizado para este experimento, los resultados demostraron que “Toki” proporciona estimaciones de densidad más eficientes y precisas comparadas con las realizadas por buzos: “Lo utilizamos para el conteo de vieiras y obtuvimos muy buenos resultados, pudimos trabajar en bancos que están más allá de los 25 metros y también pudimos delimitar facilmente los bancos de vieiras”, expresa el científico de CESIMAR, quien también aclara que “el Toki, además, no afecta el lugar. Si uno trabaja con un recurso de interés comercial, en este caso la vieira, y en un conteo estás haciendo una remoción, puede tener cierto impacto. En el caso del Toki no porque es un pedazo pequeño de hierro que se apoya en el sedimento y su huella se borra rápidamente. Entonces tiene la factibilidad de poder utilizarse en áreas marinas protegidas”.

El desarrollo y aplicación local de estas tecnologías pretenden resolver problemáticas asociadas no solo a muestreo científicos, si no también a la búsqueda de objetos y personas perdidas en el mar o en espejos de agua dulce. Los investigadores Trobbiani e Irigoyen del Laboratorio de Ecología de Peces del CESIMAR, vienen dando soporte desde hace años a distintas instituciones como Parques Nacionales, Prefectura Naval Argentina, Armada Argentina y Defensa Civil de Chubut en la transferencia de equipamiento y en la participación en tareas de búsqueda. Un grupo interdisciplinario formado por estos investigadores, el servicio de Náutica y Buceo y por el Servicio Centralizado de Electrónica todos del CCT CONICET Cenpat, capacitados en el desarrollo y usos de estos equipos permiten que estos equipos estén disponibles mediante contratación de Servicios Técnicos de Alto Nivel (STAN) del Cenpat para múltiples tareas.

Finalmente, Gastón Trobbiani asegura que “con este sistema también podemos construir mapas de fondo a partir de las imágenes. Hace poco hicimos un trabajo similar con otro recurso de interés comercial la panopea en el Golfo San Matías y actualmente lo estamos usando para hacer un mapa integral del Golfo Nuevo, estamos construyendo mapas de batimetría, de tipos de fondo y de animales asociados a esos tipos de fondo”. (Fuente: CONICET)