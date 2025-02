Luis Juez intentó defender a Milei por el criptogate: «Es decente e ingenuo»

El senador Luis Juez (Córdoba) dijo que el presidente Javier Milei «es decente e ingenuo«, en medio de los cuestionamientos al mandatario nacional por la difusión del token $LIBRA. Así lo expresó hoy Juez en declaraciones a radio Rivadavia.

«Desde que volvió la democracia en 1983 y me agarró con 18 años recién cumplidos, los conocí a todos los presidentes. Lo mío no es un cheque en blanco, es la desesperación de creer en alguien«, introdujo el legislador en el programa de Guadalupe Vázquez.

Y siguió: «Los conocí a todos y te puedo decir con sinceridad que este tipo es extremadamente decente e ingenuo. Eso no es bueno».

Según Juez, «la ingenuidad en determinados lugares es un pecado capital» y agregó: «Cuando vos sos Presidente, la ingenuidad te puede costar la vuelta de lo peor de la política».

«Es un tipo decente, honesto, repleto de buenas intensiones. Algunos pícaros que le arman caminos intrincados. Yo he dicho mil veces que a este Presidente no hay que llevarlo al barro», reflexionó.

Para el representante provincial, Milei «no tiene un auto para el rally» y pidió que «no le hagan morder la banquina porque no sabe salir de ahí». «No se crean pícaros, no se crean vivos», sentenció.

Fuente: NA.