Lucía Galán desmintió a Andrea del Boca por el antiguo escándalo entre ambas por Ricardo Biasotti

La Pimpinela dijo su verdad sobre el hecho que mencionó la actriz.

Andrea del Boca visitó Intrusos y habló sobre su paso en Bake Off Famosos, su relación con Wanda Nara y revivió un antiguo conflicto amoroso con Lucía Galán por Ricardo Biasotti.

“Había tenido al mismo tiempo que yo una relación. Había salido en una revista y yo no lo creí porque ella estaba casada”, fue parte de su declaración a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Tras el polémico recuerdo, el periodista Ángel de Brito se comunicó con las partes mencionadas para corroborar los dichos de la actriz y compartió las respuestas en LAM.

“De ninguna manera. Nunca tuve una relación con Lucía. La vi dos veces en mi vida. Y es una de las tantas mentiras que dice Andrea del Boca”, respondió Ricardo Biasotti, tratando de mentirosa a la actriz.

La respuesta de Lucia Galán a la acusación de Andrea del Boca

Por su parte, la cantante de Pimpinela también desmintió un romance con Biasotti y contó su verdad de los hechos: “Conocimos a Biasotti en el cumple de Manuela Bravo”.

“Yo me estaba divorciando y me pasé la noche sentada al lado de mi cuñada (la esposa de Joaquín Galán) o bailando en grupo escapando de los fotógrafos. Lo que menos quería era conocer un hombre porque estaba en pleno conflicto de divorcio con mi marido”, reveló.

“Al día siguiente me fui, me tomé diez días, volví y ya estaban saliendo. No hubo oportunidad para que yo salga con él, ni estuvo en mi plan”, cerró.