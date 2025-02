Las 10 frases más destacadas de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei en TN

El presidente habló sobre $Libra, la economía y su relación con la política tradicional en una entrevista que sigue generando repercusiones.

Javier Milei habló sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, las acusaciones en su contra, su relación con Mauricio Novelli y Hayden Mark Davis, la situación económica del país y su visión política. Estas fueron sus frases más resonantes:

1. «No tengo nada que ocultar, por lo tanto, puedo hablar tranquilamente.» El presidente aseguró que no teme enfrentar las acusaciones y que no tiene nada que esconder en relación con el caso $Libra.

2. «Si este gobierno le va bien, la política tradicional no vuelve más.» Milei sostuvo que los partidos opositores están «nerviosos» porque la economía «está en franca recuperación».

3. «Yo no soy un experto en criptomonedas, mi especialidad es el crecimiento económico.» Frente a las críticas por haber promocionado $Libra, Milei aclaró que su intención era ayudar a los emprendedores a acceder a financiamiento.

4. «No hay 44 mil damnificados, como mucho son 5 mil.» Minimizó la cantidad de afectados por la caída de $Libra y aseguró que la mayoría de los inversores eran estadounidenses y chinos.

5. «Si vos vas al casino y perdés plata, sabías que podía pasar.» Defendió su postura sobre los riesgos del mercado cripto y afirmó que quienes invirtieron en $Libra eran «traders de volatilidad».

6. «Tengo que levantar filtros y poner murallas, no puede ser tan fácil llegar a mí.» Reconoció que, tras el escándalo, deberá limitar el acceso a su entorno y mejorar los controles.

7. «Que nos investigue la Oficina Anticorrupción, incluido a mí mismo.» Aseguró que el Gobierno pidió la intervención de la OA para que se investigue a todos los involucrados en el caso $Libra.

8. «La inflación va a seguir bajando y la economía va a crecer un 7%.» Afirmó que Argentina está en camino a la recuperación y destacó los resultados de su gestión en materia económica.

9. «Si Patricia Bullrich es candidata en la Ciudad, arrasa.» Admitió que la ministra de Seguridad es una de las figuras más fuertes de su espacio y que, si decide postularse, tendría una victoria contundente.

10. «El 31 de diciembre de 2025 no va a haber más cepo.» Confirmó su intención de levantar las restricciones cambiarias antes de que termine su mandato.

La entrevista dejó varias definiciones clave y sigue generando repercusiones en la escena política y económica.