Lady Gaga cantará gratis en Brasil: cuándo y dónde

La estrella pop anunció el espectáculo en sus redes sociales y causó gran impacto en sus seguidores.

Tras varios meses de rumores e insiders que lo dejaban entrever, la estrella pop Lady Gaga confirmó que brindará un show gratuito en Copacabana, Brasil el próximo 3 de mayo, bajo el nombre “Mayhem on the beach”.

El concierto se brindará en el contexto de la iniciativa “Todo Mundo no Rio” que fue impulsada por la Alcaldía de la ciudad. Este segmento busca llevar espectáculos internacionales gratuitos y, de esta manera, alentar al turismo.

La cantante de éxitos como “Bad romance” y “Born this way” sorprendió a sus seguidores de Latinoamérica: “Es un gran honor que me pidan cantar para Río, durante toda mi carrera los fans en Brasil han sido parte de la sangre vital de los Little Monsters”.

Tras una década sin presentarse en el país carioca, la artista recordó el show que debió cancelar en 2017 por problemas de salud y lo expresó con gran emoción: “Me muero por venir a actuar para ti durante años y me rompió el corazón cuando tuve que cancelarlo hace años porque estaba hospitalizada”.

“Tu comprensión de que necesitaba ese tiempo para sanar significaba mucho para mí. Ahora estoy volviendo y me siento mejor que nunca y estoy trabajando tan duro para asegurarme de que este show es uno que nunca olvidarás. Prepárate para MAYHEM en la playa”, concluyó al respecto.

“Este concierto sigue la tradición de grandes espectáculos gratuitos en la playa, después del exitoso show de Madonna en 2024. Gaga también lo hace en el contexto del lanzamiento de su octavo álbum, Mayhem, previsto para el 7 de marzo”.

El concierto de Gaga será transmitido en vivo por los canales Globo y Multishow. Así, quienes no tengan la posibilidad de asistir al evento, podrán verlo en vivo al igual que ocurrió con el espectáculo de “La reina del pop”.

El antecedente del año pasado marca una cifra esperanzadora: La municipalidad de Río de Janeiro invirtió aproximadamente 1,9 millones de dólares entre el caché de la artista, costos de producción y operativos.

Esta inversión resultó en un retorno estimado de 57 millones de dólares para la ciudad, principalmente a través del turismo, hoteles, restaurantes y servicios relacionados, lo que representa un beneficio de 30 veces la inversión inicial.