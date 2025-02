Investigación australiana descarta que el uso de celulares esté relacionado con diversos tipos de cáncer

Una investigación dirigida por la Agencia Australiana para la Seguridad Nuclear y Protección contra la Radiación (Arpansa, siglas en inglés) no encontró ningún vínculo entre el uso de teléfonos móviles y varios tipos de cáncer.

La investigación, encargada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicada este martes, no encontró ninguna asociación entre la exposición a las ondas de radio de los teléfonos móviles y diversos tipos de cáncer, como la leucemia, el linfoma, y los cánceres de tiroides y de cavidad oral.

Se trata de la segunda revisión sistemática encargada por la OMS a la Agencia Australiana para la Seguridad Nuclear y Protección contra la Radiación.

La primera revisión, publicada en septiembre de 2024, exploró la asociación entre el uso del teléfono móvil y el cáncer cerebral y otros cánceres de cabeza y no encontró ningún vínculo.

Ken Karipidis, autor principal de ambos estudios y director adjunto del departamento de Evaluación del Impacto en Salud de la Arpansa, dijo que la nueva investigación evaluaba todas las pruebas disponibles sobre la asociación entre los teléfonos móviles, las torres de telefonía móvil y los cánceres.

Según Rohan Mate, científico de la Arpansa que participó en el estudio, los resultados «se sumarán al corpus de conocimiento para informar al público sobre la tecnología inalámbrica y el cáncer».

Las dos revisiones sistemáticas conformarán una evaluación actualizada de los efectos sobre la salud de la exposición a las ondas de radio que está preparando actualmente la OMS.