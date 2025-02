Hamás entregó el cuerpo de Shiri Bibas

Fue confirmado por un alto funcionario, luego de que las autoridades israelíes determinaran que el cuerpo devuelto el jueves no era el de ella.

Las Brigadas Al-Qassam, el ala armada de Hamás, entregaron esta noche al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo de Shiri Bibas, rehén israelí que murió en Gaza, luego de que autoridades israelíes determinaran que el cuerpo devuelto por Hamas el jueves no era el de ella.

Un alto funcionario de Israel confirmó que las brigadas Al-Qassam de Hamás entregaron los restos a la Cruz Roja el viernes por la noche, según informó The Jerusalem Post.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que están en contacto con la familia Bibas.

«Hacemos hincapié en la petición de la familia de que se demuestre responsabilidad y no se publiquen informes no autorizados que podrían perjudicar los esfuerzos», señalaron las FDI en un comunicado.

Por su parte, la policía de Israel recibió instrucciones de prepararse para escoltar un convoy al Instituto de Medicina Forense si llega el ataúd, informó Maariv.

La Cruz Roja había informado a Israel que Hamas los había contactado para coordinar la entrega, según un funcionario israelí.

Los equipos del Centro de Medicina Legal se preparan para identificar los restos y dar sus resultados lo antes posible, anunció el Ministerio de Salud en un comunicado.

Cabe recordar que este jueves, grupos armados palestinos entregaron los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos en la Franja de Gaza, incluyendo los de los niños Ariel y Kfir Bibas, de 5 y 2 años. Uno de los cuerpos entregados fue anunciado por Hamas como el de Shiri Bibas, aunque posteriormente se confirmó que no era ella, sino el de una persona aún no identificada.