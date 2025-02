Guillermo Moreno no participará de la marcha LGBTIQ: «No es nuestra agenda»

El exsecretario de Comercio y dirigente peronista Guillermo Moreno se refirió a la movilización convocada en rechazo a los dichos del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos y aclaró que no participará de la marcha. En diálogo con Splendid AM 990, explicó que su espacio ya tiene prevista otra actividad en la Ciudad de Buenos Aires y que su «agenda es otra».

«No vamos a levantar nuestro acto»

Moreno detalló que su partido presentará a los candidatos legislativos en un evento programado para las 18 horas en Parque Lezama y que no modificarán los planes. “El pueblo porteño tiene que conocer con precisión a los candidatos que van a defender la doctrina peronista en la Ciudad. Hace mucho tiempo que no hay una elección doctrinaria”, sostuvo.

El dirigente fue consultado sobre su postura respecto a la movilización convocada desde el Congreso hasta la Casa Rosada en repudio a los dichos de Milei en Suiza, donde atacó a minorías, mujeres y sectores vulnerables. Si bien no restó importancia a la manifestación, insistió en que su espacio tiene otras prioridades.

«Nosotros hacemos nuestro acto en Parque Lezama porque nuestra agenda para la Ciudad es otra. No vamos a levantarlo. Pero eso no significa que no haya un respaldo a la marcha», explicó.

Duras críticas a Milei por su discurso en Davos

Durante la entrevista, Moreno criticó con dureza la intervención del mandatario en el foro económico internacional. «El discurso de Davos es una suma de idioteces. Este muchacho no está preparado para hablar en esos foros», disparó.

Además, consideró que Milei se equivocó tanto en la forma como en el contenido de su mensaje: «No correspondía que hable de esos temas en ese ámbito. Davos tenía otra agenda, sobre inteligencia artificial y su impacto en la justicia social, pero él fue y dijo cualquier barrabasada en el lugar equivocado».

También hizo referencia a la reacción que generaron las declaraciones del presidente y destacó que la movilización era una respuesta legítima. «Es lógico que haya una reacción cuando se atacan sectores de la sociedad. Si atacan a los trabajadores, a los artistas o a los maestros, se genera una respuesta. Y esto es lo mismo», afirmó.

Un cruce con una columnista drag

En medio de la charla, Moreno tuvo un cruce con una columnista de la radio, La Criti, drag y defensora de los derechos LGBT+. La periodista le cuestionó que hablara de política económica en lugar de enfocarse en el motivo central de la marcha.

«Nos organizamos en una semana sin necesidad de negociar con nadie. Esta marcha no es para hablar de política económica ni laboral, es para repudiar los dichos del presidente y defender nuestros derechos», planteó.

Moreno coincidió con el planteo y aclaró que no había intentado desviar el eje: «Estoy totalmente de acuerdo. Precisamente por eso nuestro acto sigue en pie. Nuestra agenda es otra, pero eso no significa que no haya respaldo».

El dirigente reafirmó su postura de no mezclar la marcha con la presentación de candidatos de su espacio, aunque reconoció la legitimidad del reclamo contra los dichos del presidente.

Fuente: NA.