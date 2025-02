Google eliminó el Mes del Orgullo y el Mes de la Historia Negra de su aplicación calendario

Google eliminó de su aplicación “Calendario” eventos culturales como el Mes del Orgullo y el Mes de la Historia Negra, y decidió volver a mostrar únicamente los días festivos oficiales de cada país, permitiendo a los usuarios agregar manualmente otros eventos.

La decisión, que coincide con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, generó repudio en redes sociales, aunque Google asegura que los motivos no tienen relación con el nuevo presidente.

Madison Cushman Veld, responsable de comunicación de la empresa de Mountain View, explicó que el equipo de Google Calendar comenzó hace algunos años a agregar manualmente una variedad más amplia de celebraciones culturales en todo el mundo. “Recibimos comentarios sobre la ausencia de ciertos eventos y países, y mantener cientos de festividades de manera manual y coherente a nivel global no era escalable ni sostenible. Por ello, a mediados de 2024, decidimos volver a mostrar únicamente los días festivos y celebraciones nacionales de timeanddate.com”.

Si bien Google no brindó una lista de los eventos que fueron eliminados de su calendario, usuarios y expertos señalaron que, además del Mes del Orgullo y el Mes de la Historia Negra, también desaparecieron otras fechas significativas como el Mes de los Pueblos Indígenas, el Mes de la Herencia Hispana y el Día del Recuerdo del Holocausto.

Otros cambios en Google

Además de las modificaciones en su calendario, Google implementó otros cambios en sus plataformas. Recientemente, la empresa cambió los nombres en Google Maps para el Golfo de México y el monte Denali, siguiendo actualizaciones en fuentes gubernamentales oficiales.

Además, la empresa anunció modificaciones en sus objetivos de contratación en diversidad, equidad e inclusión (DEI).