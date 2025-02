“Ella manda, él obedece”: Matías Hauque, el socio de Elías Piccirillo que lo acusa de estafa, sobre Jésica Cirio

Hauque señaló al corredor inmobiliario por una deuda de 6 millones de dólares.

El financista de criptomonedas Francisco José Hauque acusó a Elías Piccirillo de haberlo estafado con 6 millones de dólares y sostuvo que durante las reuniones que tuvo en conjunto con el corredor inmobiliario, su esposa, la modelo Jésica Cirio “mandaba y él obedecía”.

Hauque fue designado en como presidente de la Sociedad Fin American World vinculada a la compañía crypto CoinX World en 2021. Sin embargo, en enero pasado quedó detenido por portación de armas de fuego y estupefacientes. El financista acusó al marido de Cirio de haber “armado una causa” con el fin de no pagarle la deuda millonaria.

Al ser consultado por su relación con el corredor inmobiliario, Francisco explicó: “Nosotros estábamos por hacer un viaje a Portugal, hay unos pasajes aéreos que están en manos de la justicia. Ese viaje, supuestamente, me lo propuso para cancelar esta deuda y finalizar con esta situación. No sé qué podía suceder ahí”.

“Él -Piccirillo- me sacó los pasajes, es un lugar en donde juega de local porque tiene una propiedad ahí. Tiene una empresa que se dedica al rubro cannábico y supuestamente me iba a ceder acciones”, continuó el denunciante.

Hauque reveló que la confianza para invertir esa importante suma de dinero, viene de una relación que data de tiempo atrás: “Lo conozco hace 6 años, era mi vecino en Torres al Río, en Vicente López. Le alquilé un departamento. Empezamos con una relación de amistad, se generó confianza. Cuando lo conocí, él no estaba con -Jésica- Cirio todavía”.

“Tiene una capacidad muy grande para las relaciones sociales, es una persona con mucha empatía. Era un poco pícaro, una persona ventajera, pero siempre pudimos llegar a un acuerdo. Cambiaba las condiciones pero era una persona muy habilidosa para hacer negocios”, explicó el financista.

“Me estaba trabajando el dinero. Yo hice una colocación en su tarjeta de crédito. Él tiene una empresa en donde presta ese tipo de servicios. Además, tiene un banco con una mesa donde se desarrollan todo tipo de actividades y negocios. Me prometió un número, una taza, yo acepté, lo documenté con una escribanía”, señaló Hauque.

Para concluir, al ser preguntado por el rol de la modelo y esposa del corredor inmobiliario, Jésica Cirio, el financista apuntó: “Si, está al tanto de toda la situación y de todo lo que hace Piccirillo. En la relación, ella es la que manda y él quien obedece, en la vida, en general. Él tiene mucho temor y respeto, está muy preocupado siempre (…)”.