El nuevo lanzamiento de Instagram para proteger a los adolescentes

El acceso de los adolescentes y menores a las redes sociales fue creciendo en los últimos años, lo que puede ocasionar a veces algún inconveniente si las cuentas que poseen no tienen un control de un adulto porque pueden cruzarse en línea con desconocidos de los que no se sabe las intenciones que tiene para con el menor.

Desde inicios de 2025, se están incorporando las Cuentas Adolescentes de Instagram y las mismas comenzarán a implementarse en América Latina y se trata de una nueva experiencia digital con protecciones adecuadas para los jóvenes y guiadas por los padres o tutores.

Las mismas incluyen protecciones integradas que limitan quién puede ponerse en contacto con los jóvenes y el contenido al que pueden acceder, aunque, por el momento se desconoce cuándo llegará a Argentina la actualización de la aplicación.

Según se informó, a los menores de 16 años se les asigna una Cuenta de Adolescente y siempre necesitarán el permiso de sus padres para realizar cualquier cambio en los ajustes, mientras que desde Meta, según indicó El País que las cuentas están diseñadas para responder a las principales preocupaciones de las familias, como con quién hablan sus hijos online, el contenido al que pueden acceder y si el tiempo que dedican está bien invertido.

Además, se supo que la compañía incluyó la supervisión parental en las Cuentas de Adolescente para que los padres puedan estar más presentes en la experiencia digital de sus hijos, por lo cuales, las mismas son privadas y entre sus funcionalidades se incluye restringir los mensajes para que los adolescentes solo reciban mensajes de sus seguidores o personas conocidas, así como limitar las interacciones para evitar que sean etiquetados en publicaciones por parte de desconocidos.

Los padres también pueden establecer límites de tiempo diarios y, una vez alcanzados, los adolescentes no podrán volver a acceder a la aplicación, mientras que además los progenitores pueden bloquear el uso de Instagram durante periodos de tiempo específicos con un botón, por ejemplo, para dormir o en los momentos de estudio.

La compañía también impuso normas más estrictas en cuanto a contenidos, eliminando aquellos que infrinjan sus políticas y, de esta manera, los adolescentes no recibirán contenidos potencialmente sensibles, como los de carácter sexual o los que hablen de suicidio o autolesiones.

Las protecciones integradas de las Cuentas de Adolescentes

Algunas de las nuevas protecciones integradas en las cuentas de Instagram para adolescentes incluyen:

– Tener una cuenta privada automáticamente.

– Restricciones de mensajería y límites de contenido.

– Una nueva función de modo de reposo que silencia las notificaciones por la noche.

– Herramientas adicionales de supervisión parental que permiten a los padres ver a quién envía mensajes sus hijos.

– Con la supervisión parental activada, los padres también pueden decidir cuándo y durante cuánto tiempo sus hijos pueden usar Instagram.

– Los adolescentes también tendrán acceso a una nueva función, creada solo para ellos, que les permite seleccionar los temas que quieren ver en Explorar y sus recomendaciones para que puedan enfocarse en el contenido divertido y positivo que les encanta.