Diputados tratan esta tarde en comisión la suspensión de las PASO

La Cámara de Diputados tratará esta tarde en un plenario de comisiones el proyecto de suspensión de las elecciones primarias Paso, pero el oficialismo aún no tienen los votos que necesita para aprobar esa ley en la sesión citada para el próximo jueves.

La Libertad Avanza convocó para hoy a las 14 a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, con el fin de emitir el dictamen que se busca debatir en la primera sesión extraordinaria.

El primer escollo que debe superar hoy es tener las firmas de la mitad de los miembros de cada comisión, aunque sea en varios dictámenes, lo que hasta anoche no tenía asegurado y dependía de la postura que hoy definirán este mediodía la UCR y Encuentro Federal.

Unión por la Patria no presentará ningún despacho hasta no tener la certeza que entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas tienen los números requeridos para que se obtenga ese dictamen.

De hecho, el bloque de UP-que conduce Germán Martínez-decidió anoche no dar quórum para la sesión ni firmar ningún dictamen.

«Es inconcebible que Milei quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto. Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus «amigos») las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar.», escribió Martínez, luego de la reunión del bloque de UP.

En tanto, la bancada radical también se reunió anoche y no pudo consensuar una postura única por lo cual pasó a cuarto intermedio hasta el mediodía, ya que hasta ahora solo la mitad de sus diez legisladores iban a respaldar la suspensión de las Paso.

Por su parte, Encuentro Federal dio libertad de acción a sus diputados debido a que consensuaron una posición sobre las Paso, pero iban a resolver este mediodía si firmaban o no el despacho de comisión.

Hasta ahora el oficialismo tiene el respaldo del PRO, MID, los tucumanos de Independencia, los sanjuaninos, de Producción y Trabajo, Innovación Federal, Creo, Fuerzas del Cielo-Fuerza Liberal, y Movimiento Popular Neuquino.