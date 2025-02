Detuvieron a un hombre acusado de publicar videos de abuso sexual infantil en una reconocida plataforma

La captura sucedió en la localidad bonaerense de José C. Paz.

Un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de José C. Paz acusado de publicar videos de abuso sexual infantil en una reconocida plataforma digital. La investigación se inició a fines de diciembre del año pasado a raíz de un reporte del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente de los Estados Unidos (NCMEC).

Efectivos de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia detuvieron en el Conurbano bonaerense a un hombre acusado por la publicación de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en un popular sitio web de videos.

La presente investigación se inició a fines de diciembre del año pasado a raíz de un reporte del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente de los Estados Unidos (NCMEC), el cual “daba cuenta acerca de la circulación de un video clasificado MASI de producción casera, el cual habría sido distribuido por un usuario desde la República Argentina”.

Ante lo reportado, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 14 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Vanesa Leggio, ordenó a la dependencia actora la investigación del caso con la finalidad de localizar y proceder a la detención del responsable.

Con los datos aportados por la organización estadounidense, se llevaron a cabo distintas tareas de análisis de la información disponible y procedimientos de campo, las que permitieron hallar las conexiones de IP utilizadas, las que reflejaron que correspondían a un usuario con domicilio en la localidad de José C. Paz.

El Juzgado de Garantías en lo Penal N° 3 del Departamento Judicial de San Martin, a cargo de Jason Leonel Castellano, ordenó un allanamiento de emergencia en el mencionado inmueble, sobre la calle Julián Martel, donde se logró la detención del imputado.

Allí se incautó el celular del acusado y documentación de interés para la causa. A su vez, se obtuvieron vistas fotográficas del decorado de las paredes de una de las habitaciones de la finca, las que contrastadas con el video en infracción “conforman una prueba irrefutable de que el material se habría generado en esa vivienda”.

El aprehendido, de nacionalidad argentina, quedó junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por el delito de “publicación de representaciones de menores de 13 años de edad en actividades sexuales explícitas”, sancionada por el Código Penal de la Nación.