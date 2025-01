Yanina Latorre reveló intimidades de la relación entre las hijas de Mauro Icardi y la China Suárez

Desde Miami, Yanina Latorre actualizó detalles sobre la relación que mantendrían las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi con Eugenia “La China” Suárez, la nueva pareja del futbolista. A través de sus historias, la panelista contó que las hijas volvieron llorando después de convivir con la actriz.

“Las niñitas tuvieron que declarar. Las declaraciones son tremendas, angustiantes, me hicieron llorar. Las iría a buscar. Cuento algunas cosas de las que contaron las niñas (como siempre aclaro, tengo pruebas, chats y audios). No sabían que la China era la China. La llamaban Euge, la amiga de papá, que tiene dos hijos, Amancio y Magnolia. Que no durmieron todos los días en la casa nueva”, explicó la influencer.

“El quilombo se armó ayer a la tarde cuando las dos niñitas se juntaron con sus amigas y se pusieron a ver TikTok (aclaro, a las chiquitas les sacaron hace un tiempo los celulares). Y se enteraron por TikTok que Euge era la China”, reveló.

Según dijo Latorre, las niñas se angustiaron mucho al darse cuenta de que Euge era la China porque “las chicas presenciaron muchas peleas de los padres” por ella, donde “sufrieron mucho”.

“Las chicas contaron que Amancio, hijo de Euge, dormía con la niñera en el cuarto de servicio. Que Magnolia lloraba mucho y no quería, entonces Euge se la metía en la cama a Isabella, que dormía en un cuarto con su hermana. Isabella no quería y Euge la obligaba”, contó.

La panelista contó que durante la estadía de las niñas en la nueva casa de Mauro, vieron a la China “tomar champagne con el padre, y otras noches la vieron desnuda”, y que, cuando comían en la mesa, «Euge le preguntaba a Magnolia si quería un hermanito”.

“Las mucamas de Icardi encontraron test de embarazo por la casa”, reveló, lo que sumaria a la información de que la actriz buscaría un hijo con el futbolista para sellar su relación. “Euge insistía mucho en llevarlas de compras con la tarjeta de papá”, agregó, deduciendo que sería para que la fotografíen como termino pasando.

Según la información de Yanina, la China le preguntaba constantemente por Wanda, sus actividades y su círculo íntimo: “Euge le criticaba a la madre cuando el padre no estaba y les decía las cosas que no le tenían que contar a la madre”.