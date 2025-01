Ex funcionaria de Macri rechazó el acuerdo PRO-LLA

La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos, María Eugenia Talerico, afirmó hoy que el acuerdo que promueve el ex presidente Mauricio Macri con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas es un «enchastre».

«La arenga de Milei es una trampa», advirtió Talerico en un posteo de sus redes sociales.

La ex candidata a senadora sostuvo que la transformación «profunda y duradera» de Argentina «no puede venir de la mano de políticos que se reciclen» y bajo la «cobarde premisa» de «tabula rasa», como había planteado en alguna oportunidad el propio presidente Javier Milei, que también alienta ese acuerdo.

«Es decir, negociando gobernabilidad por impunidad», señaló Talerico.

Talerico se expresó así en respuesta a una publicación de Macri afirmara en sus redes sociales en la que afirmó que el PRO está dispuesto a «conformar un equipo de trabajo» junto a LLA.

Milei había reafirmado este miércoles su deseo de llegar a un acuerdo entre LLA y el PRO para ir juntos a los comicios de medio término de este año y «arrasar» al kirchnerismo.