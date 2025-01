Lula repudió la postura de Meta y afirmó que los países deben proteger su soberanía

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la soberanía de los

países para regular a las empresas de redes sociales, al repudiar la decisión del fundador y director ejecutivo de la multinacional estadounidense Meta, Mark Zuckerberg, de eliminar mecanismos de control de información falsa en Instagram y Facebook, en línea con la visión del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump.

«Lo que queremos, en realidad, es que cada país tenga su soberanía protegida. No puede ser que una, dos o tres personas creen que pueden herir la soberanía de una nación», dijo Lula da Silva a periodistas.

El mandatario respondió así a Zuckerberg, quien esta semana anunció el cese de sus sistemas de chequeo de informaciones, tras señalar que tribunales en América Latina controlan la información que circula.

«Voy a hacer una reunión para discutir el tema Meta. Me parece gravísimo que haya personas que quieran que la comunicación digital no tenga la misma responsabilidad que el que comete un delito en la prensa escrita», afirmó el presidente.

El Ministerio Público Federal de Sao Paulo solicitó a Meta de Brasil aclarar si los cambios en la política de moderación de contenidos se implementarán en Brasil. El plazo para responder es de 30 días hábiles.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, también dijo que la empresa deberá cumplir la ley brasileña, más allá de lo que calificó como bravuconadas» de los directivos de

las compañías.