Lemoine insiste en insultar a Villarruel: le dijo «garrapata» y «sanguijuela»

En el universo de peleas internas que parece no agotarse en La Libertad Avanza, Lilia Lemoine volvió al ruedo contra Victoria Villarruel. Esta vez, la diputada libertaria a la larguísima lista de insultos que ha dedicado a la vice de su propio gobierno, sumó “garrapata”, “sanguijuela” y la acusó en relación a Javier Milei de “chupar la popularidad del otro”, en alusión a que en su impresión la vice «se aprovecha» de la imagen del mandatario, el hombre al que todos parecen rodear, para bien o para mal.

Las declaraciones incendiarias de Lemoine se han convertido en cíclicas. Esta vez habló de «una especie de fantasía”, señalando que «Villarruel cree que La Libertad Avanza ganó las elecciones presidenciales de 2023 gracias a ella, por alguna cuestión del destino”. Y la legisladora vinculada con el presidente fue más lejos, señalando “los votantes de Victoria Villarruel no existen, es un call center en Twitter. No es real. Simpatizaban con ella por Milei”.

Ahora bien, ¿hubo algo de reconocimiento en su discurso? Sí, pero para Patricia Bullrich. “La que nos sumó votos fue Patricia Bullrich”, señaló Lemoine, en alusión al apoyo que la excandidata de Juntos por el Cambio le brindó a Milei en el balotaje contra Sergio Massa. No es un dato menor; la propia Lemoine lo puso en el centro de la conversación.

En su aparición en LN+, la diputada agregó que Villarruel la tiene bloqueada en X (el viejo Twitter). Todo ocurrió, según Lemoine, luego de un cruce sobre el acuerdo entre Argentina y el Reino Unido durante la gestión de Diana Mondino como canciller.

Aquel pacto buscaba restablecer vuelos a las Islas Malvinas desde San Pablo con escala en Córdoba, algo que Villarruel criticó con dureza. En ese momento, había lanzado: “¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”. Septiembre de 2023, pero parece ayer.

Lilia, a la carga sobre Villarruel

“Estoy bloqueada desde el año pasado. Lo hizo un día por el tema de las Malvinas y su posteo antiimperialista”, contó Lemoine. Y fue más allá: “Yo solo compartí un comentario y ella saltó como leche hervida, sin pensar en lo que significa para todos ellos que perdieron familia allá, como el caso de una de nuestras diputadas”. Las heridas del pasado no tardan en aparecer en estas discusiones.

Pero no todo quedó ahí. Lemoine continuó con sus críticas hacia Villarruel: “Ya que me bloqueó y no me podía comunicar con ella de ninguna manera, empecé a expresar mis opiniones al respecto, y ella fue in crescendo”.

Para graficar, recordó: “Desde llamar ‘jamoncito’ al Presidente a hacer su propia campaña. Eso se lo disculpamos en su momento, pero a todos nos molestó”. Más directo, imposible.

Sobre el supuesto distanciamiento entre Milei y Villarruel, Lemoine ofreció su visión: “Yo no creo que sea una ruptura del Presidente con la Vicepresidente. Es la Vicepresidente siguiendo su propio camino, olvidándose de cuáles son sus funciones como Presidente del Senado”. ¿Crítica o diagnóstico? Quizás ambas cosas.

Y para cerrar, una última estocada: “Cada vez que el Gobierno pasó por un momento difícil, antipático por todas las medidas que se tomaron, ella guardó silencio y saltó recién cuando la ola se daba vuelta”. Palabras que no necesitan interpretación. La interna libertaria sigue dando capítulos, y Lemoine no parece dispuesta a dejar de ser protagonista.

Fuente: Perfil.