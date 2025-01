La hermana de la bombera Aimé Castillo se despidió con una carta desgarradora: «Gracias por defenderme de la basura del mundo»

Este lunes la comunidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, quedó conmocionada tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Aimé Castillo, una joven bombera voluntaria de 23 años quien estaba desaparecida desde el 4 de enero.

Las primeras hipótesis indican que Aimé se habría suicidado debido al difícil momento personal que atravesaba por el reciente fallecimiento de su esposo, quien se quitó la vida en Año Nuevo.

La hermana de Aimé, Micaela, le dedicó una desgarradora carta de despedida que publicó en su cuenta de Facebook en la que hace referencia al suicidio del esposo de Aimé: “Vos siempre decías que no soportarías nunca algo así, me avisaste, no es traición”.

Tu romántico corazón

tu trágico final de amor

tu historia será de las más hermosas

serás recordada

serás más que amada

fortuna total de quién se empapa con tu recuerdo

no había rumbo porque todo te quedaba pequeño

siempre fuiste demasiado grande

una romántica

una fiel creyente de la alquimia

dramática y catastrófica

un caos total

tus risas raras a mí fortuna de haber crecido con ellas

tu extraño miedo a cruzar la calle aún siendo bombero

auténtica en un mundo como éste

valiente total

fríamente calculadora

cálidamente amorosa

detallista y compañera

el amor de tu vida se fue

vos siempre decías que no soportarías nunca algo así

me avisaste

no es traición

gracias por retarme siempre y defenderme de la basura del mundo

yo siempre fui la menor a tu lado

no me abandonaste

no tengo nada por lo que enojarme

nunca me fallaste

gracias por acompañarme éste tiempo

tenías fecha de partida

viniste a ser y enseñar amor

Bienvenido el aprendizaje

no te vas, vos estás para el que tiene el ojo del amor

te veo

bienvenida a mis sueños

eterna en el universo

te veré cuando también esté lista para ascender

a la eternidad.