Ingrid Grudke: «Saber que esto es cirto, fue el peor momento»

La reconocida modelo brindó detalles sobre su separación tras sufrir una infidelidad por parte de su pareja y su sobrina.

Tras su separación del empresario Martín Colantonio, la modelo Ingrid Grudke reveló cómo atraviesa el difícil momento a sólo 15 días de la noticia que inundó a los medios de comunicación: su ex pareja la engañó con su sobrina política, Andrea.

En cuanto al tiempo transcurrido desde que trascendió la información que más tarde confirmó la modelo, hasta la actualidad, Grudke lo calificó como “un montón” por su falta de costumbre respecto a que “se hable” sobre su intimidad y agregó: “Por lo general, soy más bajo perfil y me gusta hablar de mi trabajo”.

En este sentido, la reconocida figura de las pasarelas señaló que se encuentra “muy contenta”: “Sentí mucho amor, cariño y respeto por parte del mundo del espectáculo y los artistas. Sé que trabajé para ganarme un lugar en este mundo, pero recibí llamados y mensajes hermosos”.

Entre los artistas que se solidarizaron por la traición que debió enfrentar la modelo, Grudke mencionó a Graciela Borges y Lucía Galán, quienes incentivaron a Ingrid a “tener fuerzas” y demostraron su asombro.

“Muchas mujeres sintieron empatía conmigo porque en algún momento se encontraron en una situación similar a la mía”, continuó Ingrid antes de analizar los mensajes entre Colantonio y su ex sobrina.

Entre los textos se puede ver la frase “Yendo por tu compu”. Ante ese mensaje, Grudke explicó: “Eso fue acá, en mi casa. Había quedado la computadora de Andrea en mi camioneta y bajó a buscarla mientras yo preparaba la cena acá. Ella estaba en crisis con Santiago -sobrino directo de Grudke- y paraban acá, en mi casa”.

Asimismo, la modelo señaló que su peor momento en medio de la crisis fue “saber que esto -la infidelidad- es cierto”. Tras enterarse de la traición, fue hospitalizada durante siete horas en el Hospital Rivadavia y asistida por el equipo de Salud Mental: “Se dieron cuenta que me pasaba otra cosa. Me di cuenta que no estaba bien, no era algo común en mí”.

Durante su internación por un ataque de angustia, la modelo reveló que “estuvo sola”: “Avisé a los chicos de seguridad que iba a ir a la guardia. Esa semana, mi sobrino Santiago -quien era la pareja de Andrea- estuvo acá porque vino a hacer un curso de capacitación”.

En cuanto la noticia tomó trascendencia pública, Ingrid explicó que había enfrentado al empresario y a su ex sobrina y sólo recibió una negativa por parte de ambos. No obstante, antes de hablar con ellos, la figura de las pasarelas tenía pruebas: “Vi los chats y una imagen en el ascensor”.

“Cuando entré a la guardia él me llamó. Martín me había contactado por videollamada, corté y le mandé una foto de la guardia. Por supuesto me dijo ‘voy para allá’ y me preguntó qué me pasaba. Yo no quería hablar con él”, relató Ingrid.