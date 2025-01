Francos recibió a los bloques aliados y anticipan dos sesiones legislativas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en Casa Rosada durante más de una hora este martes a los jefes de bloques Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), Cristian Ritondo (Pro), Oscar Zago (MID) y Rodrigo de Loredo (UCR) con el fin de articular el tratamiento de los proyectos del temario de las sesiones extraordinarias, entre los que se destacan la eliminación de las PASO y la versión de ficha limpia redactada por el Gobierno nacional.

A la salida del encuentro, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, conversó con los medios de comunicación y fue consultado respecto a los reclamos al Poder Ejecutivo. “Planteamos desde los tres bloques (Pro, MID y UCR) que haya Presupuesto (dentro del temario de sesiones extraordinarias), pero no hubo ningún compromiso de parte del Gobierno”, respondió.

Del mismo modo, se refirió a los proyectos de reforma electoral y señaló: «Quedamos en que la semana que viene el Gobierno va a tratar de lograr más consensos; vía asesores presentaremos modificaciones. Para el 6 de febrero tendríamos la primera sesión y para el 11 de febrero, la segunda».

Dado que la eliminación de las PASO y la modificación al financiamiento de los partidos políticos requiere de una mayoría absoluta, 129 votos en el recinto, Ritondo aclaró que la suma del oficialismo y los aliados no alcanza ese número y anunció que “el Gobierno va a articular con algunos otros bloques que no vinieron hoy a la reunión”.

Sobre las PASO, los radicales mayoritariamente creen que “lo más conveniente sería reformarlas para disminuir su costo, simplificarlas, y no desgastar a la sociedad con tanto proceso electoral”.

Asimismo, el titular de la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo, Oscar Zago, anticipó que se acordó “una reunión de asesores con convocatoria a comisiones para la semana que viene, y la otra semana semana, sesionar”.

Rodrigo de Loredo trajo a colación el tema de las retenciones, que llevaron también a la reunión. “Le planteamos que es hora de bajarlas. Ya se prometió varias veces. El campo lo necesita más que nunca. Los números no le cierran. La cotización de la soja es baja y hay un superávit de la balanza comercial (U$S 18 mil millones) que permite hacerlo”, expresó el legislador radical, que aclaró que desde el Gobierno no hubo señales de que vaya a haber modificaciones al respecto.

Sobre el Presupuesto, De Loredo planteó a la salida de la reunio´n que “el Gobierno lo prorrogó por segunda vez y eso le permite gastar discrecionalmente”. Advirtió que “el populismo K quiere un presupuesto irresponsable”, ante lo cual el radical expresó la propuesta de su espacio: “Nosotros proponemos salir de la encerrona aprobando el proyecto del Gobierno sin ninguna modificación. ¿Por qué? Porque el presupuesto por ley da previsibilidad, permite controlar mejor y atrae inversiones”.

Con relación a ficha limpia, el jefe del bloque radical dijo que “hicimos todo lo posible para aprobarla a fin de año y no alcanzó. Ahora el Gobierno impulsa un nuevo proyecto. Lo celebramos. Importan menos los padrinazgos que la ley misma”, con lo cual adelantó el apoyo de su bancada.

En cuanto a los proyectos de reiterancia y juicio en ausencia también adelantaron el apoyo de esa bancada “para terminar con la puerta giratoria que devuelve pronto a los delincuentes a la calle”.

La invitación había sido girada también para el jefe de bancada de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto. Sin embargo, optó por no asistir debido ya que prefiere que las reuniones en para lograr consensos y acuerdos legislativos se den en el ámbito del Congreso de la Nación.

De este encuentro también participaron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; José Rolandi, vicejefe de Gabinete; Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo; María Ibarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico; y el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello.

En la previa al encuentro en Balcarce 50, el jefe de bancada del Pro, Cristian Ritondo, había reiterado su apoyo “absolutamente sin ningún reparo” al proyecto de ficha limpia enviado por el Gobierno de la Nación, y relató que el mismo fue supervisado por la diputada nacional Silvia Lospennato, impulsora de la versión anterior: “Recibió el borrador y nos informó al bloque que está bien”.