Finalissima y Mundial 2030: Chiqui Tapia se reunió con el presidente de la federación de España

El titular de la AFA y Rafael Louzán hablaron sobre la final que deben jugar Argentina y España. Comenzaron a planear la Copa del Mundo en la que serán locales.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia se reunió este martes, en el predio Lionel Andrés Messi, ante el titular de la RFEF, Rafael Louzán para diagramar el enfrentamiento entre Argentina y España por la Finalissima.

La “Albiceleste” llega tras consagrarse campeona de la Copa América 2024, mientras que “La Roja” conquistó la Eurocopa en ese mismo año.

Ambos acordaron realizar trabajos bilaterales para así sellar la carta de intención de jugar la Finalissima en el 2026, según informó Doble Amarilla. Aunque no existe un día confirmado, se cree que podría jugarse durante la fecha FIFA en marzo de ese mismo año.

Si se debería jugar el repechaje europeo en ese momento, la final se postergaría.

Actualmente, la Selección argentina es la defensora de la Finalissima –tras quedarse con la Copa América del 2021 ante Brasil-, después de golear a Italia por 3-0 en junio del 2022 en el estadio Wembley.

A su vez se habló de la Copa del Mundo 2030, que comenzará en Uruguay-Argentina y Paraguay, y concluirá en España-Portugal y Marruecos.

“Estaremos ahí para apoyar el Mundial 2030, los éxitos serán en conjunto entre los países que organizamos el certamen”, destacó el presidente de la RFEF.

Por otro lado, también opinó sobre la gestión del “Chiqui” Tapia en el fútbol argentino: “Le escuché la intervención de Claudio Tapia y me gustó su naturalidad, explicando lo que pretendía hacer en el fútbol argentino”.

“Creo que lo logró en poco tiempo. Me quedaron grabadas sus palabras y digo de verdad, de corazón, que los felicito por el trabajo que vienen haciendo, en un mundo en el que no es fácil llevar adelante un proyecto”, concluyó.

Anteriormente a su llegada a Buenos Aires, Louzán viajó a Montevideo, Uruguay, para reunirse con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso en busca de “reforzar vínculos y sellar una colaboración estrecha” pensando en el Mundial que se realizará dentro de cinco años.