Bicameral investigará las denuncias contra el subsecretario de la SIDE Diego Kravetz

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso abrirá una investigación sobre la conducta del flamante subsecretario de la SIDE, Diego Kravetz, luego de las denuncias formuladas por «actos violentos» por la agrupación Patria Grande y diputados opositores.

El organismo parlamentario de fiscalización de organismos de inteligencia del Parlamento, que preside Martín Lousteau, adoptó esa decisión en una reunión en la que recibió precisiones sobre las acusaciones que existen contra el ex secretario de Seguridad porteño.

Fuentes de la comisión señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que hubo preocupación en la comisión no solo porque podría haber abuso de autoridad y «falsas denuncias» realizadas por el propio Kravetz.

Por ese motivo, la Comisión Bicameral buscará reunir todas las pruebas de las denuncias contra el ex funcionario porteño para luego determinar si habrá un dictamen de ese organismo parlamentario, que no es vinculante.

Kravetz fue acusado por agredir a un joven detenido supuestamente por robar el celular de su hijo, en un operativo en la Villa 31; por la acusación a dos menores por el asesinato de la menor Morena y por la detención de la diputada piquetera Natalia Zaracho.

Durante la reunión, los diputados y senadores de todas las fuerzas políticas recibieron los planteos presentados por el diputado socialista Esteban Paulón y por los dirigentes Juan Grabois e Itai Hagman de Patria Grande, además del Cels.

Participaron de la reunión los legisladores del PRO Cristian Ritondo; de Provincias Unidas Edith Terenzi; de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Florencia López; de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almiron y de la UCR Mariela Coletta.

Kravetz fue designado subsecretario de Inteligencia con la misión de coordinar las cuatro agencias de la nueva estructura de ese organismo.

Uno de los problemas que tiene la comisión bicameral es que con la modificación de la ley de inteligencia por decreto, el Gobierno ya no consulta con ese organismo parlamentario para definir ni su estructura ni el nombramiento de sus autoridades, como sucedió con las designaciones de Sergio Neiffert, y Kravetz.

En declaraciones a los periodistas, Grabois relató todas las denuncias que formuló esa agrupación y sostuvo que «lo que estoy hablando es que hay un delincuente filmado in fraganti, que además imputó falsamente gente en la muerte de una niña para sacar un

provecho político, que ahora va a ser el tipo que maneja los servicios de inteligencia y que nos va a perseguir a todos».

El dirigente social dijo que se ha peleado con Patricia Bullrich, Javier Milei, Mauricio Macri, y «nunca tuve preocupación que mi integridad física, la de mis seres queridos, ni mis compañeros y compañeras, estuvieran en jugo como en este momento,

porque hablando de un carácter sádico de alguien que disfruta lastimando a los demás y que siempre se metió con gente vulnerable mujeres, niños, y adolescentes».

«Acá hay una designación trasnochada de un delincuente atrapado in fraganti realizando un delito grave que son los apremios ilegales», agregó.

Por su parte, el diputado socialista Paulón señaló que desde esa fuerza política «hacemos un doble planteo ya que hay una irregularidad en el procedimiento pero también creemos que Kravetz no tiene la integridad y la identidad para el cargo».

Dijo que la comisión bicameral «tendrá que convocar a los jueces para conocer el estado de las causas judiciales, ya que varios de estos episodios tienen causas penales abiertas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia».

Agregó que «también hay una irregularidad en el procedimiento de nombramiento que deja fuera al parlamento en un tema tan sensible como es la inteligencia».