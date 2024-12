Wanda Nara llegó a Tribunales para hacerse nuevas pericias

Mauro Icardi deberá hacérselas el próximo martes 17 de diciembre. Confirmaron que no hay diálogo entre el futbolista y la conductora.

La mediática Wanda Nara llegó a los Tribunales para realizarse nuevas pericias ordenadas por la Justicia tras las diversas denuncias, el desalojo de Mauro Icardi la casa en San Isidro y los dichos de violencia de género.

Nara deberá llevar a cabo las citadas pericias este lunes, mientras que el futbolista deberá hacérselas el próximo martes 17 de diciembre.

En medio de su ingreso a los Tribunales, la abogada Ana Rosenfeld se detuvo frente a los medios y allí aclaró que previo a las pericias fueron hasta el juzgado “con la intención de que Wanda plantee la problemática, pero el letrado no estaba”.

“Queremos saber dónde está viviendo Icardi para establecer el régimen. No hay diálogo, no sabemos donde está”, exclamó Rosenfeld.

Acerca de las pericias que se realizan en esta oportunidad, la abogada explicó que se va a “evaluar la interacción familiar para ver cómo funciona la pareja en función de los menores”.

Rosenfeld confirmó también que la conductora vivirá en la Argentina, mientras que todavía desconocen qué decisión tomará el futbolista.

Sobre el divorcio, explicó que se está tramitando en Italia, algo que lamenta porque “en Argentina hubiera salido en una semana”: “No tenemos ningún obstáculo con que el divorcio se haga allá, de hecho tenemos fecha para marzo. Ahí está toda la documentación».

La semana pasada se conoció que Nara contrató para la causa de violencia de género a los mismos abogados que trabajaron con L-Gante.

En tanto, Icardi se había presentado el viernes 29 de noviembre en Tribunales para llevar adelante una entrevista disciplinaria en medio de su escandaloso divorcio de Wanda.

Por otro lado, había trascendido que Icardi no quería que sea conveniente que las hijas de la pareja vivan con Nara en Argentina con la pareja actual, L-Gante, quien estuvo condenado por tenencia de armas y drogas.

Además, la mediática habría dicho que no estaba de acuerdo con que las menores estén con su papá alegando que: «Es un tipo que no me deja separarme, que no acepta que no quiero estar más con él, que me dice que me va a arruinar la vida si lo dejo».