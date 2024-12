Trump eligió al suegro de su hija menor como asesor para Medio Oriente y criticó el indulto a Hunter Biden

Estos fueron dos actos políticos destacados de las últimas horas del presidente electo de los Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Massad Boulos, suegro de su hija menor, como su asesor principal en asuntos árabes y de Medio Oriente, en tanto que salió a criticar públicamente el indulto otogrado a Hunter Biden.

«Estoy orgulloso de anunciar que Massad Boulos servirá como asesor principal del presidente en asuntos árabes y de Medio Oriente», escribió Trump en su red social Truth Social, añadiendo otro pariente de la familia al equipo de política exterior de su Administración entrante.

Boulos, suegro de Tiffany Trump, fue descrito por el presidente electo como «un abogado consumado y un líder muy respetado en el mundo de los negocios», así como «un activo» para su campaña de 2024 y «fundamental» en la construcción de nuevas y tremendas coaliciones con la comunidad árabe-estadounidense.

Nacido en el Líbano en una familia estrechamente vinculada a la política libanesa, Boulos se trasladó a Texas, Estados Unidos, cuando era adolescente, donde asistió a la Universidad de Houston y se licenció en Derecho.

Tras completar sus estudios, Boulos regresó a los negocios de su familia y asumió el cargo de consejero delegado de SCOA Nigeria, un conglomerado multimillonario especializado en la distribución de vehículos de motor y equipos en toda África Occidental.

Boulos es el segundo miembro de la familia Trump al que se le ofrece un papel clave en su segundo mandato, tras el nombramiento el sábado de Charles Kushner, padre de su yerno Jared Kushner, como próximo embajador de Estados Unidos en Francia.

Criticó el indulto a Hunter Biden

Trump también calificó el indulto a Hunter Biden, hijo del actual primer mandatario del país, Joe Biden, como ‘un abuso y un error judicial’.

El actual mandatario estadounidense, en cambio, afirma que el indulto se debió a que su hijo es perseguido por motivos políticos, no judiciales.

«¿Incluye el indulto concedido por Joe a Hunter a los rehenes del J-6, encarcelados desde hace años? Es un abuso y un error judicial», escribió Trump en su cuenta de la red Truth Social.

El republicano, que regresará a la Casa Blanca en enero próximo, suele llamar «rehenes del J-6» a las personas detenidas por los disturbios ocurridos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando cientos de simpatizantes republicanos irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos para manifestar su desacuerdo con el triunfo de Biden.

Este 1 de diciembre, el presidente estadounidense, Joe Biden, concedió un indulto a su hijo Hunter Biden por dos cargos criminales, según anunció la Casa Blanca.

Uno de ellos está relacionado con armas de fuego y el otro se tradujo en condenas por evasión de impuestos.

El indulto implica que Hunter no será sentenciado por los delitos que le fueron imputados y suprime cualquier posibilidad de que algún día vaya tras las rejas.

Medios locales advirtieron que, con este indulto, podrían cancelarse las audiencias de sentencia del acusado, que estaban pactadas para el 12 y el 16 de diciembre.

El presidente Joe Biden y otros funcionarios de la Casa Blanca habían declarado en repetidas ocasiones que no indultarían a Hunter antes de dejar el cargo, según un informe del sitio Sputnik News.