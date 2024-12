Peones del Sur, despide su exitoso 2024 con partidas de ajedrez en la costa madrynense

En el marco de las propuestas de fin de año del Círculo de Ajedrez Peones del Sur de Puerto Madryn, este viernes desde las 17 horas encontrará los tableros en la zona de la rambla, en cercanías del monumento La Galesa.

En la oportunidad, se realizarán actividades abiertas a todos los que gusten pasar un rato tablero por medio, en un evento totalmente gratuito. Continuará el sábado con clases en la Junta Vecinal del Barrio Piedrabuena donde funciona el club anfitrión, donde se dictarán clases a los ajedrecistas locales.

Tableros a La Galesa

En la actividad, los aficionados, transeúntes y quien lo desee podrá acercarse a jugar y dejarse llevar en el apasionante mundo del tablero, en un evento que contará con la presencia de maestros invitados por el Círculo de Ajedrez Peones del Sur, quienes brindarán sesiones de simultáneas a todos los que tengan la iniciativa de compartir un rato los movimientos de las piezas.

Las partidas simultáneas, son una modalidad en la que un ajedrecista más experimentado (por lo general un maestro de ajedrez) juega frente con una cantidad de adversarios ubicados simultáneamente en diversos tableros. En esta ocasión se contará con la presencia de Luciano Ciruzzi (de Torre Blanca, Buenos Aires, ex campeón argentino cadete), Mauro Colantonio (de Peón Vuelve Ushuaia, ex campeón sudamericano Sub 18) y el Candidato a Maestro Juan Carlos Arias (de Círculo de Ajedrez de Ushuaia, reconocido entrenador y docente).

Vale destacar que esta es una actividad gratuita, por lo que todos los interesados en participar deben acercarse al sector cercano al monumento de La Galesa el viernes a las 17 horas.

Demostración de ajedrez a ciegas

En el marco de la misma jornada, el maestro FIDE Juan Cruz Arias, primer jugador de Chubut en el ranking internacional y capitán del equipo de Peones del Sur actual bicampeón provincial, jugará en forma simultánea frente a ocho jugadores preseleccionados.

Pero con un detalle: lo hará con los ojos completamente vendados, por lo que deberá recordar cada movimiento de todos los tableros en forma simultánea, mientras un asistente realiza sus movimientos y en voz alta le indica los movimientos realizados por cada contendiente.

Dicha actividad constituye un hito, al ser la primera vez que se realiza semejante prueba en Puerto Madryn.

El ajedrez a ciegas, además de una exposición impresionante de las posibilidades de desarrollo memorístico y analítico, constituye un atractivo impactante para quienes observan atónitos la forma en que un maestro puede continuar tantos juegos sin siquiera mirar el tablero una vez.

Clases de los maestros y despedida del año

Por otra parte, el sábado a la tarde, los maestros invitados participarán de una segunda jornada en la sede vecinal del Barrio Luis Piedrabuena, donde se llevan las actividades del Círculo de Ajedrez Peones del Sur, donde dictarán clases a los ajedrecistas locales y a los aficionados interesados.

Más tarde participarán de un torneo de ajedrez rápido, culminando la jornada con la cena de fin de año institucional.