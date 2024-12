Paoltroni dijo que Milei intervendrá Formosa tras el fallo de la Corte Suprema

El senador Francisco Paoltroni planteó que hay posibilidades de que el presidente Javier Milei intervenga Formosa, y celebró el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán en la provincia.

“Es un fallo muy esperado por todos los formoseños”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia, y agregó: “Eso lo limita a nuevas y posibles trampas y está la posibilidad que el presidente de la Nación la intervenga directamente, porque esto es uno de los antecedentes más fuertes».

En la misma línea, enumeró: «El primer punto era atacar la reelección indefinida y el segundo es la Ley de Lemas, es un sistema de colectora de votos que también está en planteo en la Cámara Electoral por la inconstitucionalidad de este sistema”.

Según el ex oficialista la reelección indefinida y la Ley de Lemas son dos herramientas de las que se valió Insfrán para “tener la concentración total del poder”, y desplegar lo que calificó como “un sistema y un modelo de pobreza, donde no hay actividad privada, donde todos dependen del Estado, y donde nadie es dueño de nada”.

“Han hecho de eso un pueblo rehén, que a partir de ayer ya se le empieza a poner fin a esta concentración de poder de Insfrán”, sentenció, y agregó: “El fallo de (Carlos) Rosenkrantz dice que ya este mandato es ilegítimo, porque no podría haber sido gobernador desde la elección anterior”.

Asimismo, remarcó: “El fallo de la Corte ratifica todos los fundamentos que le dimos al presidente Milei para que intervenga. No hay que descartar esa posibilidad, está en la letra de nuestra Constitución, y en nuestro país ha pasado muchas veces”.

Consultado sobre la posibilidad, el legislador aseguró que se vale de las palabras del libertario en campaña, por lo que considera que la intervención de la provincia tendrá su curso. “Tenemos a un líder mundial de la libertad que se mete con Lula, con Sánchez, con Xi Jinping, y bueno, ¿cómo no se va a meter con el comunista argentino?”, se preguntó.

Paoltroni calificó de “innecesarias» las críticas de Villarruel a Bullrich

En otro pasaje de la entrevista, el senador de “Libertad trabajo y progreso” rechazó las críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela.

“Fue Innecesario. No ayuda a los objetivos, se pierde energía, me parece que no es el camino”, calificó al tiempo que admitió que las actitudes de la titular del senado lo tienen “confundido”.

Además, subrayó que las “ambivalencias no son una línea clara”, y pese a que planteó que hay “muchos antecedentes negativos, cada vez que un vice se le plantó a un presidente”, aseveró que “Victoria Villarreal no se quiere convertir en el Chacho Álvarez”.

Por último, en el tramo final del cierre de año y tras ser expulsado del bloque de La Libertad Avanza, Paoltroni realizó un balance de la gestión libertaria. “Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay cosas que me preocupan, pero hay que trabajar en proponer”, afirmó, y aclaró: “Pero por proponer o pensar distinto no te pueden convertir en un enemigo, al contrario, son diferentes miradas que ayudan a enriquecer y a perfeccionar las ideas y las soluciones”.

“Veo con mucha preocupación la micro. Hay sectores y hay regiones del país que se han caído del mapa. Casi no se habla de los mini RIGI, que sería una alternativa para que no se convierta en un pymecidio», sostuvo, y concluyó: «Si vas a desintervenir brutalmente, dame los impuestos que tiene Brasil y compito de igual a igual. No me podes dejar los impuestos que tenemos y querer que compitamos de igual a igual porque es imposible”.

