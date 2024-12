Muerte de la novia de Cáceres: habló la ex pareja del «Negro» y tranquilizó a sus allegados

Cynthia Mussa se expresó en redes sociales sobre el caso, agradeciendo los mensajes y a sus hijos.

La ex pareja de Fernando “Negro” Cáceres, Cynthia Mussa, habló en sus redes sociales tras la muerte de la novia del ex futbolista, Raquel Candía, y sostuvo que no tienen “relación” y agradeció “la preocupación” de las personas.

Desde el lunes por la tarde continúa el dramatismo por el caso de la pareja de Cáceres, quien murió tras caer de un séptimo piso en Ramos Mejía. En medio de la investigación para saber qué ocurrió, Mussa se expresó en sus redes sociales por primera vez.

“Gracias a todos los que me llamaron, yo estoy bien, tratando de saber qué pasó. Gracias a todos por la preocupación”, publicó.

Mussa y Cáceres tuvieron una relación hasta hace un poco más de un año y en un comienzo de la triste noticia sobre lo que sucedió con Candía, muchos creyeron que en realidad la víctima era Cynthia.

Frente a esta equivocación, subió diversas historias a sus estados de WhatsApp donde aclaró la situación: “Les voy a responder a todos con paciencia. Tengo miles de mensajes. Gracias a todos por la preocupación. Yo estoy bien, me apena la situación, pero todavía no se sabe qué pasó”.

Para concluir, mencionó a sus hijos, a quienes le dedicó un sentido mensaje: “Ellos son mi refugio, mi paz, mi todo en este torbellino. Dios es mi pastor, nada me faltará”.

Qué dice el resultado preliminar de la autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Candía revelaron que no presenta “signos de defensa previos a la caída”.

En la necropsia se detalla que la víctima sufrió “lesiones y fracturas producto de la caída” y que “no tiene lesiones compatibles con agresiones previa a la caída”.