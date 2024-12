Milei prepara un discurso de alto impacto político por su primer año de gobierno: se difundirá por cadena nacional

Está previsto que se proyecte a las 21. Repasará la herencia, los resultados económicos y políticos, y proyectará un 2025 de crecimiento. Entre el reconocimiento del esfuerzo de la gente, las críticas a la política y un mensaje de optimismo para el año que viene

Días atrás, colaboradores de Javier Milei revelaron que se había decidido difundir por cadena nacional un mensaje por el primer año de gestión libertaria. Contaron que el foco no solo iba a estar en repasar los hitos del gobierno nacional, sino que también se iba a poner en valor y a reconocer el esfuerzo que hicieron los argentinos en soportar las inevitables consecuencias de un plan de ajuste draconiano que se puso en marcha para evitar un colapso de hiperinflación y crisis económica que podía llevarse puesto todo.

A diez días de ese anticipo, el presidente tiene previsto enfocarse entre hoy y mañana en pulir la letra chica del discurso que brindará a los argentinos en prime time, como lo hizo el viernes 1° de marzo, cuando abrió ante la Asamblea Legislativa las sesiones ordinarias del Congreso; y cuando presentó, el domingo 15 de setiembre en la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto.

En el discurso de mañana, de acuerdo a lo que se pudo saber, Milei va a enfocarse en el punto de inicio que tuvo su gestión -con todos los desequilibrios económicos, sociales y políticos que dejó la última experiencia peronista- y hablará sobre los resultados que tuvo el plan de gobierno que puso en marcha el 10 de diciembre del año pasado. Este domingo reposteó un mensaje del subsecretario Javier Lanari, quien comparó los datos del 2023 con los de un año después.

El listado incluyó los datos de inflación, el índice mayorista, el de alimentos, el valor del dólar, la brecha entre los distintos tipos de cambios, el índice de riesgo país que elabora JP Morgan, y la pobreza, que pasó del pico del 55% al actual 44%.

El mensaje de Milei no eludirá la coyuntura política -salpicada con el caso del senador Edgardo Kueider, preso en Paraguay y la convocatoria a sesiones extraordinarias- pero tendrá más el tono de un balance del primer año de su experiencia como presidente de la Nación. En ese sentido, habrá referencias a que se trata de un diciembre diferente al de los últimos años, donde estaba la amenaza de desbordes sociales y se hablaba de una Argentina agobiada por datos económicos y pronósticos negativos.

“Este es un diciembre distinto y no creemos que vayan a darse situaciones como hubo otros años. El conurbano bonaerense está tranquilo y la ayuda social está llegando sin intermediarios. Nunca se bajó tanta plata como ahora en asistencia directa”, contaban colaboradores del primer mandatario, mientras reconocían que había algunas luces amarillas prendidas.

Más allá de esas certezas, todavía no estaba definido el formato que tendrá el mensaje, pero se descontaba que sería grabado en el despacho presidencial, en la Casa Rosada.

Milei dará el discurso sobre su primer año de gestión en medio de dos situaciones superpuestas: una imagen que está en niveles iguales o superiores a los que tuvo cuando fue elegido en segunda vuelta por el 56% de los votos, y un enfrentamiento con la oposición política -principalmente el kirchnerismo- que se traduce en un virtual bloqueo en el Congreso de medidas como el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema o el Presupuesto.

En el Gobierno confían en que las discusiones en torno a la fallida ley de Ficha Limpia, como el caso Kueider, no llegaron como temas al gran público y que son cuestiones que, en realidad, le interesan al “círculo rojo”. “En las encuestas que tenemos nosotros ni figuran y a nosotros nos preocupa lo que piensa la gente, no los políticos, los empresarios o los periodistas”, explicaron las mismas fuentes.

“Tenemos el discurso del 10 de diciembre y dos semanas para que se apruebe en el Congreso la eliminación de las PASO, la autorización de salida del país del Presidente y algún tema más. Ni el Presupuesto ni los jueces de la Corte Suprema van a llegar a tratarse antes de fin de año. Recién para la segunda quincena de enero puede haber novedades”, reconocieron los voceros.