«Mentirosa serial»: el picante cruce entre Wanda Nara y Ángel de Brito en redes sociales

La conductora de Bake Off Famosos y el conductor de LAM se enfrentaron en X.

Wanda Nara y Ángel de Brito protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que el periodista la cuestionara públicamente por su doble moral. Ninguno de los dos optó por el silencio y su pelea se viralizó.

El conductor de LAM hizo referencia a las declaraciones de Wanda en el living de Susana Giménez, donde atacó a Mauro Icardi por haber ido, según ella, desnochado y alcoholizado a la audiencia que decidiría el futuro legal de su disputa judicial.

“’Que mal que MAURO HAYA IDO a tequila antes de la audiencia’ criticaban la semana pasada los tema Wanda. Anoche Wanda en tequila y hoy tenía audiencia», escribió el periodista en su red social junto a una risa irónica.

Horas más tarde, la conductora de Bake Off le contestó el tweet con una breve aclaración y una indirecta sobre su actuar frente a la separación Wanda-Icardi.

“Hoy no tuve audiencia, tenía que presentar unos documentos. La pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes!! Nos pidieron documentación de algunas cosas. Y de paso hablé, pero no fue audiencia”, aclaró.

“Entiendo que te pidan que me ensucies, pero quiero aclarar”, remarcó.

La fuerte respuesta de Ángel de Brito

El conductor no se quedó atrás frente a la acusación de Wanda y la fulminó con su tweet.

“Vos estás acostumbrada a obedecer a tus maridos, de los que dependiste siempre, y gracias a ellos estás acá”, arremetió el conductor.

Y por último, disparó: «Vos sos la acostumbrada a que te pidan y dar. No es mi caso, ubícate mentirosa serial. Besos”.