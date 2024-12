“Me voy de LAM”: la inesperada renuncia de una de las panelistas de Ángel de Brito

Fernanda Iglesias se despidió del programa de espectáculos, en momentos de mucho recambio de figuras tanto en televisión como en streaming.

Los programas de televisión y los de streaming están conformando los paneles para el año siguiente y ya se nota un recambio muy grande. Florencia de la V contó entre lágrimas que le pidieron dar un paso al costado en Intrusos, mientras que en los streams muchos chicos de Luzu se pasaron a Olga.

El ciclo LAM, que conduce Ángel de Brito por América sufrirá una baja. Una de las panelistas decidió no continuar porque no le cerró la propuesta que le hizo el canal.

Fernanda Iglesias anunció desde su cuenta de Instagram que dará un paso al costado. “Me voy de Lam. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa”, comenzó a contar la panelista.

“Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Voy a estar siempre agradecida a Ángel de Brito por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy”, aseguró la periodista, que no informó si recibió alguna otra propuesta laboral.

Hace unos meses, Fernanda Iglesias se separó de su marido e intentó probar suerte en España iniciando una vida allí, pero finalmente regresó a la Argentina y en LAM habló muchas veces sobre la infidelidad y la desilusión que le tocó atravesar.

El panel estaría integrado por: Yanina Latorre, Matilda Blanco y Marcela Feudale fijas, Ximena Capristo y Cinthia Fernández de manera rotativa. Y durante enero estará Juli Argenta reemplazando a Yanina Latorre que se tomará vacaciones.