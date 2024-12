La primera eliminada de Gran Hermano 2025 no quiso hablar con Santiago del Moro: los motivos

El conductor reveló que Delfina no quiso bajarse del auto que la llevó desde la casa hacia el estudio, en una situación bastante inédita.

Tras un sorpresivo cambio en la fecha de la gala, Gran Hermano 2025 tuvo este lunes su primera eliminación, tras una placa con los primeros cuatro nominados, y que dejó a Delfina afuera de la casa más famosa del país.

Como siempre, el programa fue conducido por Santiago del Moro por Telefe, y contó con un marco espectacular, con una tribuna repleta y con una situación inédita hasta el momento: la eliminada no quiso hablar con el conductor.

Tras la que fue la primera nominación, cuatro participantes se metieron en la placa parcial que este jueves fue redefinida por el líder Santiago Algorta. Y entonces, recién este lunes se conoció al primer eliminado de la edición. Se trató de Delfina, la joven de 18 años.

“Se bajó del auto, pero tuvo una especie de… dijo que no está en situación de hablar. Siente que está superada por la situación y muy angustiada. Esperemos que pueda hablar mañana. Es la primera vez que nos pasa algo así”, contó Del Moro. “Ella eligió no hablar y se la respeta”, agregó.