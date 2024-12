La jueza Tolomei rechazó el pedido de prisión preventiva contra el intendente en la causa por abuso sexual

Durante una audiencia llevada a cabo esta semana en el marco de la causa que se acusa al intendente de Trelew por presunto abuso sexual y acoso laboral, la jueza María Tolomei resolvió diversos planteos. La defensa de la denunciante solicitaba, entre otras medidas, la prisión preventiva del intendente acusado y cuestionaba la designación de dos peritos para realizar un psicodiagnóstico a la víctima.

En relación al psicodiagnóstico, la jueza reconoció que, si bien no es habitual realizarlo con dos peritos, la ley no lo prohíbe. Por lo tanto, dejó a criterio del Ministerio Público Fiscal (MPF) continuar con la pericia de esa manera, considerando que aún no se ha imputado a nadie y el caso permanece en etapa preliminar.

Respecto al pedido de prisión preventiva del intendente, argumentado por un supuesto entorpecimiento de la causa debido a eliminación de cinco meses de chats de su celular, Tolomei consideró que la solicitud era extemporánea, ya que aún no se ha formulado una imputación formal contra el acusado.

La jueza también recordó a la víctima que tiene derecho a negarse a ser sometida a pericias sobre su cuerpo y a no relevar del secreto profesional a su médico tratante. Sin embargo, subrayó que la decisión de avanzar con una imputación depende exclusivamente del Ministerio Público Fiscal y de las pruebas que este considere necesarias.

Por otro lado, el abogado de la denunciante criticó al MPF por no haber solicitado medidas de restricción contra Eduardo Gambuza, también denunciado por abuso sexual, quien trabaja en proximidad con la víctima. El MPF argumentó que solo había considerado al intendente como denunciado, al leer únicamente el encabezado de la denuncia. Ante esto, la defensa recordó la importancia de leer la denuncia en su totalidad, donde se especificaba a dos denunciados.

Por el momento, el caso sigue en etapa de investigación preliminar, a la espera de una eventual apertura formal de la causa. La jueza Tolomei dejó en claro que cualquier solicitud más avanzada deberá presentarse una vez superada esta etapa procesal.

La ciudad, empapelada con denuncias públicas

En el transcurso de la semana, la ciudad de Trelew amaneció empapelada con afiches que expusieron la denuncia contra el intendente Gerardo Merino por abuso sexual.

Las imágenes, que se multiplicaron en diferentes puntos visibles del casco urbano y mostraron una fotografía del jefe comunal acompañada de la leyenda “Denunciado por abuso sexual”, generando un fuerte impacto en el Pueblo de Luis.