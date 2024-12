La Asamblea General de la ONU exigió a Israel un alto el fuego inmediato en Gaza

La Asamblea General de la ONU exigió un alto el fuego en Gaza y que Israel respete el mandato de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en sendas resoluciones que obtuvieron un apoyo masivo.

El máximo órgano mundial de deliberación reanudó este miércoles una sesión de emergencia para votar dos resoluciones sobre Palestina, la primera defendiendo a la agencia de la ONU, que el parlamento israelí busca prohibir en los territorios palestinos ocupados dentro de pocas semanas, y la segunda referente a un alto el fuego inmediato en Gaza.

El documento que defiende el trabajo de la UNRWA obtuvo el apoyo de 159 países, mientras que 9 votaron en contra y 11 se abstuvieron.

El que pide el alto el fuego recibió 158 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones.

La sesión en la Asamblea respondió a la falta de acción por parte del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha vetado repetidamente diversos proyectos de resolución semejantes a los que se votaron hoy en el órgano deliberativo.

Israel debe respetar el mandato de UNRWA

La primera resolución, copatrocinada por una decena de países, afirma el apoyo de la Asamblea al trabajo de UNRWA y “exige a Israel que respete el mandato” de la Agencia y actúe de inmediato para que sus operaciones puedan llevarse a cabo sin impedimentos ni restricciones en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

El documento deplora la legislación aprobada por el parlamento israelí el 28 de octubre de 2024 que prohíbe las actividades del organismo en los territorios palestinos ocupados, exhortando al gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones internacionales, respetando los privilegios e inmunidades de la Agencia.

Del mismo modo, llama a Israel a asumir su responsabilidad de permitir y facilitar una asistencia humanitaria plena, rápida, segura y sin trabas en todas sus formas en toda la Franja de Gaza, incluida la prestación de los servicios básicos que tanto necesita la población civil.

Alto el fuego inmediato

La segunda resolución, igualmente patrocinada por más de una decena de países, “exige un alto el fuego humanitario inmediato, incondicional y permanente [en Gaza] que deberán respetar todas las partes, y reitera además su exigencia de que se libere de inmediato y sin condiciones a todos los rehenes”.

El texto también exige “el acceso inmediato de la población civil de la Franja de Gaza a los servicios básicos y la asistencia humanitaria indispensables para su supervivencia, al tiempo que rechaza cualquier intento de hacer padecer hambre a los palestinos, y exige además que se facilite la entrada plena, rápida, segura y sin trabas de la asistencia humanitaria a gran escala y bajo la coordinación de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza y en toda ella y su entrega a todos los civiles palestinos que la necesiten, incluidos los civiles que se encuentran en la zona asediada del norte de Gaza”.

Otro apartado exige a las partes ajustarse al derecho internacional humanitario y proteger a los civiles.

Asimismo, destaca la necesidad de que haya rendición de cuentas y reitera el “compromiso inquebrantable” de la ONU con la solución de dos Estados.

Al igual que en el Consejo, Estados Unidos votó contra sendos textos, según había adelantado su embajador adjunto, Robert Wood, arguyendo que su redacción “presenta problemas” porque no condiciona sus propósitos a la liberación de los rehenes. No obstante, reconoció que cualquier interrupción en el trabajo de la UNRWA provocaría devastación entre los refugiados palestinos y aseguró que la lucha de Israel “es contra Hamás, no contra la UNRWA”.