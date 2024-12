Exitoso 2024 para la peleadora Yocelyn Balboa tras su gran perfomance en el Mundial WKF

La peleadora Yocelyn “La Yoko” Balboa, cierra un año excepcional en las artes marciales, la máxima figura femenina de la ciudad viene de ganar seis medallas doradas en España en el Campeonato Mundial de la WKF (World Kickboxing Federation).

La joven, visitó Comodoro Deportes y dialogó con Hernán Martínez, confirmando que en el 2025 debutará como boxeadora profesional, además defenderá su título argentino de kickboxing de los 56 kg en Comodoro Rivadavia.

Un balance del 2024

El 2024 Yocelyn Balboa lo recordará como el año donde en 54 kg ganó seis medallas de oro en un mundial, en formas mano vacía, en k1, low kick, full contact, kick light y en boxeo categoría hasta 57 kilos.

“Estoy muy feliz, agradecida con Hernán, con todo el apoyo en mi carrera. Estuvimos charlando sobre la experiencia en el Campeonato Mundial, las peleas que realicé, los rivales. El recibimiento que hubo en Comodoro, el apoyo que tengo de mi equipo», indicó Balboa, tras la reunión mantenida con Hernán Martínez, director de Comodoro Deportes.

Agregó, a la vez, que «de lo que se viene, tanto para mí como para mis alumnos. La semana que viene estamos viajando para competir en Chile, en enero tenemos en Necochea un evento donde vamos a disputar un título. Voy con un grupo de chicos a un evento que organiza Saravia Producciones”.

La defensa del título argentino de kickboxing será en Comodoro

En el 2025 se viene un primer objetivo y la defensa del título argentino en Comodoro Rivadavia. Balboa adelantó que el evento lo organizará el Team Mellado: «en enero tenemos una reunión con Hernán –por Martínez- para presentarle el trabajo que se realizará en el año 2025, los compromisos. Tengo la defensa del título en kick boxing profesional, será a principios del año que viene pero no tenemos la fecha».

«Será un evento grande en Comodoro, seguramente en la organización estará el Team Mellado. Defenderé el título en la ciudad y será muy lindo, existe una posibilidad que sea televisado por Canal 9, pero aun eso no está confirmado”, destacó.

En el boxeo

“Tendré noticias de mi carrera deportiva y en el boxeo. La posibilidad de debutar como profesional en Comodoro. Veremos si se dan las cosas, estuve hablando con el promotor Vicente Arisnabarreta», comentó Jocelyn, quien a la vez indicó que «la planificación seguirá como vengo, entrenando con mis alumnos, entrenando con Cristian Bosch, preparaciones en Buenos Aires, todo igual».

«En el Mundial combatí sin cabezal en boxeo, me gustó la experiencia, fue muy lindo. Tenemos que ver esos detalles de la licencia profesional, el “Vasco” me puede orientar, me lo recomendaron como buen promotor y buena persona”, dijo Balboa.