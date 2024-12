En Casa Rosada desmienten a Villarruel y aseguran que había sido notificada dos días antes del viaje de Milei

Con un chat con la secretaria privada de la vicepresidenta, y una nota formal vía el sistema de Gestión Documental Electrónica, en el Poder aseguran que la titular del Senado mintió e insisten en que la sesión que expulsó al senador Kueider fue nula.

Luego de que la Cámara de Senadores votara la expulsión del aliado oficialista Edgardo Kuider, el Casa Rosada aseguran que la sesión fue nula, y hablan de “incumplimiento de deberes” de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien desmienten.

Lo que le cuestionan es que la titular del Senado presidió la votación, en el mismo momento en el que debía estar en ejercicio de la presidencia debido al viaje a Italia que el mandatario Javier Milei emprendió durante el mediodía del jueves.

Desde el entorno de Villarruel sostienen que la vice recién firmó el traspaso a las 19, desnudando la acefalía del Poder Ejecutivo en las horas en las que el libertario partió a Europa. Incluso, el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, planteó: “Desconozco de donde sale la versión de que no es valida la sesión. La vicepresidenta, según lo dice el artículo 88 de la Constitución, asume cargo de presidencia una vez que firma que es notificada por el escribano, y eso ocurrió después”.

Ante este escenario, los abogados del senador Kueider anticiparon que pedirían la nulidad de la sesión que expulsó al senador ya que la titular del Senado no podría haber coordinado la sesión por tener que estar al frente del Gobierno.

A través de una nota firmada por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y enviada por el sistema de Gestión Documental Electrónica, fuentes de Balcarce 50 afirman que Villarruel fue debidamente notificada en tiempo y forma, y aseveran que la funcionara «miente”, por lo que la expondrán públicamente por su error.

“Informo a usted que, el día 12 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas aproximadamente, el señor Presidente de la Nación, viajará a la ciudad de Roma (República Italiana), teniendo previsto su regreso el día 15 de diciembre de 2024 a las 20:00 horas aproximadamente”, se le notificó a la funcionaria y a sus colaboradores a través del documento.

Incluso, difundieron un chat con la secretaria privada de la vicepresidenta, Guadalupe Jones, a quien se le hizo extensivo el documento en formado PDF de la Casa Militar notificando días y horarios, bajo el nombre “Viaje a Italia”. Jones dio confirmación de recepción con dos “ok” a las 8.37 del día martes.

En horas de la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un sugestivo mensaje en su cuenta de X, direccionado contra la compañera de fórmula de Javier Milei, aunque sin hacer mención: “En este gobierno no se miente. Que tengan todos un gran cierre de semana. Fin”.

El senador oficialista Carlos Pagotto fue uno de los primeros en abrir la discusión sobre la legalidad de la sesión tras argumentar que cuando Milei está de viaje, Villarruel debe tomar el Ejecutivo y no puede presidir sesiones, tal como hizo esta jornada.

«Creo que un escribano debió haberse constituido en la cámara y hacerle firmar. Son cuestiones jurídicas elementales. Tranquilamente podría darse la impugnación de la sesión de hoy. Tendría que haberse hecho un acta de traspaso de mando y firmar la vicepresidenta. Ni bien se firma el acta, cumple otras funciones. Ahora tendrán que dilucidar quién tiene la responsabilidad», resaltó el legislador libertario.