El rol que ocuparía Franco Colapinto en Williams durante 2025

El argentino no continuaría como titular en la Fórmula 1, aunque se mantendría cerca.

El piloto argentino Franco Colapinto terminará este fin de semana su participación en la temporada 2024 de la Fórmula 1 y, pese a que todo indica que no tendría lugar el año que viene, Williams buscaría mantenerlo en un importante lugar.

Luego de una gran aparición en la categoría reina del automovilismo, escuderías como Red Bull, Alpine y Sauber mostraron interés en el joven argentino de solo 21 años.

Sin embargo, la continuidad del mexicano Sergio “Checo” Pérez en Red Bull y las contrataciones del australiano Jack Doohan y el brasilero Gabriel Bortoleto en Alpine y Sauber, respectivamente, parecen dejar sin posibilidades a Colapinto para continuar su sueño en la Fórmula 1 al menos en el 2025.

El otro problema para Colapinto es que Williams ya había renovado al tailandés Alexander Albon y tenían anunciado al español Carlos Sainz Jr. para que se incorporara a partir del 2025, por lo que tampoco tendría la oportunidad en el equipo al que pertenece.

Ante esta situación, Colapinto seguiría al menos en el 2025 como piloto de reserva en Williams, lo que le permitiría participar en pruebas con monoplazas de temporadas anteriores y simulaciones avanzadas.

Esta estrategia posiciona muy bien a Colapinto ante una posible lesión de alguno de los pilotos de Williams, o en caso de que no continúen en la escudería en el 2026, algo que parece muy probable por lo menos en Sainz Jr.

En lo que va de la temporada, Colapinto disputó ocho Grandes Premios (Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Qatar), en los que consiguió sumar cinco puntos para el calendario.

Su última carrera será este fin de semana en Abu Dhabi, donde buscará dejar atrás la mala racha que arrastra por los choques desde Brasil para volver a terminar entre los 10 primeros y puntuar.