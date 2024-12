El Poder Judicial cuenta con presupuesto para 2025

El Poder Judicial de Chubut ya cuenta con presupuesto aprobado para el próximo año calendario, después que la Legislatura provinciales aprobaran este jueves los proyectos de gastos y recursos para los tres poderes del estado provincial.

En el caso del Poder Judicial, el cálculo total de gastos y recursos para los organismos de la Judicatura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública alcanza los $ 177.245.316.390,00.

El proyecto fue fundamentado en la sala de sesiones por el diputado Leonardo Bowman y tiene como característica haberse proyectado en base a la previsibilidad que requieren las cuentas provinciales en un marco de austeridad y en pos de la eficiencia de los recursos que se destinan a asegurar el servicio de justicia.

Respecto a la elaboración del presupuesto, desde el Superior Tribunal de Justicia se destacó que se pudo trabajar el proyecto a partir de “haber tomado algunas medidas, porque esto tiene correlato con hacer las cosas bien, que la provincia no genere deuda, que tengamos asegurados los haberes para todos los integrantes del Poder Judicial durante todo el año”.

“Por otra parte, también hay que tomar en cuenta en cuanto a los ingresos que no sabemos si van a fluctuar o no, porque no hay un presupuesto. Y en ese escenario la verdad es que todos teníamos que adaptarnos y tomamos esa decisión y estamos conformes” indicaron desde la corte provincial.