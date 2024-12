¿El oficialismo buscará derogar la Ley de Aborto?

En una entrevista periodística, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, reconoció que en 2025 intentará avanzar con la derogación de la ley que permite la interrupción legal del embarazo en la Argentina y sostuvo que “con una nueva ley se puede modificar o derogar la ley anterior”, aunque reconoció: “No creo que tengamos los números, pero me gusta la idea”.

El titular de la Cámara baja no dudó en destacar que es “próvida” y remarcó: “No lo dudo, soy pañuelo celeste de acá a la China”. Al ser consultado sobre la ola de críticas y oposiciones que puede generar la iniciativa que busca penalizar el aborto, Menem recordó: “Hemos tocado un montón de intereses y no hemos dudado. Hemos trabajado mucho”.

Aunque Menem aclaró que, como presidente de la Cámara, su voto no es común y solo interviene en casos de empate, se mostró optimista respecto a la viabilidad del proyecto en el futuro. «A mí me gusta la idea. Yo personalmente, no voto, voto en muy pocas circunstancias», explicó, dejando claro que su posición en este tema va más allá de su rol como funcionario.

El legislador también destacó que las elecciones legislativas de 2025 serán fundamentales para el avance de esta agenda política. «La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos», manifestó con esperanza, subrayando la importancia de los comicios para lograr una mayoría parlamentaria favorable a su propuesta.

Cabe señalar que el presidente Javier Milei quien también se ha pronunciado en contra del aborto en reiteradas ocasiones, ha calificado este acto como «asesinato agravado por el vínculo», un posicionamiento que refuerza la postura provida de Menem y su bloque. Con la mirada puesta en el futuro, el oficialismo se prepara para un intenso debate legislativo que promete ser uno de los temas centrales en la agenda política del país.

Ley de interrupción del embarazo

El 24 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo. La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención post aborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país.

A partir de esta ley la Ley 27.610, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo:

– Hasta la semana catorce, inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión

– Cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.

Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos. (Fuente: Aire Digital)