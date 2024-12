El Gobierno demora la convocatoria a sesiones extraordinarias y define qué proyectos sumará al debate

Las autoridades nacionales analizan agregar más iniciativas para que sean tratadas durante diciembre, pero no va a extender más el plazo legislativo. Tiempos escasos y una agenda ambiciosa. Los temas que están en análisis

A la espera de que se publique en el Boletín Oficial el decreto convocando formalmente a las sesiones extraordinarias en el Congreso, que el Gobierno ya confirmó, la cúpula de La Libertad Avanza trabaja para incluir en el temario más proyectos de los que se anticiparon hasta el momento, aunque analizan el respaldo que tendría cada uno para su aprobación.

De acuerdo con lo que fueron precisando en los últimos días tanto el vocero presidencial, Manuel Adorni, como algunas fuentes al tanto de las negociaciones parlamentarias, el periodo de trabajo se extenderá desde el 5 hasta el 27 de diciembre. Durante ese plazo, el Poder Ejecutivo buscará que se sancionen algunas de las iniciativas que tenía en agenda y que quedaron pendientes, pero impulsará solamente aquellas que tengan cierto consenso en el recinto y los votos más o menos asegurados.

De esta manera, según se sabe, uno de los primeros debates que se darán será en torno un proyecto para limitar los fueros de los legisladores, que actualmente impiden que sean detenidos hasta haber sido condenados.

El oficialismo quiere que el martes comience la discusión en las comisiones correspondientes para que el texto obtenga dictamen lo antes posible y, en el mejor de los casos, sea votado este jueves, potenciado por la investigación que se abrió contra el senador Edgardo Kueider, detenido en la frontera con Paraguay por viajar con 200 mil dólares no declarados.

El propio presidente Javier Milei estuvo en las últimas horas compartiendo mensajes de otros usuarios en su cuenta de X, apoyando la expulsión del Congreso de todos los dirigentes que tengan denuncias en avanzada instancia judicial.

Asimismo, el Gobierno pedirá tratar la eliminación de las PASO, la modificación en el régimen de financiamiento de los partidos políticos, la ley anti mafia, el juicio en ausencia y las autorizaciones para que el mandatario nacional viaje al exterior.

Sorprendió, por un lado, que no se haya incluido en el temario los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, como así tampoco la nueva Ficha Limpia, en la que está trabajando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y un equipo de especialistas en la materia.

De acuerdo con lo que aseguraron a Infobae fuentes vinculadas al asunto, en el primer caso, la decisión se debió a que los jueces no tenían el apoyo suficiente en el Senado, mientras que en lo que respecta al proyecto originalmente presentado por el PRO, en Balcarce 50 sostienen que todavía no se juntó la mesa técnica para estudiar el texto.

Sin embargo, varios funcionarios ya adelantan por lo bajo que el Gobierno va a ampliar la lista que trascendió de los temas que se van a debatir durante las sesiones extraordinarias, aunque negaron que el plazo de trabajo vaya a extenderse más allá del 27 de diciembre.

“Vamos a sumar algunos proyectos que desde distintos bloques nos vienen pidiendo desde hace tiempo que salgan, pero que no comprometen la regla de déficit cero fijada por el Presidente. Y quizás haya alguna otra sorpresa”, deslizó una fuente que recorre tanto los pasillos de la Casa Rosada como del Congreso.

Si bien la privatización de Aerolíneas Argentinas era una idea en la que tanto La Libertad Avanza como el PRO estaban de acuerdo, no sería parte de la discusión, como tampoco la Ficha Limpia ni los futuros integrantes de la Corte Suprema. Una medida que sí se está pensando en presentar es la denominada por el oficialismo como “la ley de igualdad ante la ley”, que forma parte de las reformas políticas y electorales y plantea eliminar la paridad de género en las listas de candidatos.

De esta manera, si se aprueban los cambios, ya en los comicios del 2025, las boletas de los partidos que compitan no tendrán que respetar los lugares alternados entre hombres y mujeres.

Resta saber, por otra parte, qué sucederá con el Presupuesto, ya que la Casa Rosada no había llegado a un punto intermedio con los gobernadores, que reclaman más fondos para sus provincias, pero los bloques aliados de LLA en la Cámara de Diputados reclaman que se trate de todas formas.