Abril: “Discutamos la realidad de Seros, pero la discusión completa, no solo el incremento de los aportes a los afiliados”

La diputada provincial del bloque “Arriba Chubut”, Vanesa Abril, aseveró hoy que “hace muchos años que un presupuesto no ingresaba con tantas modificaciones a leyes preexistentes. Una de las más controvertidas tiene que ver con los aportes de los empleados, ya que aumentan los descuentos salariales”.

“Hoy conjuntamente con las diputadas y los diputados del bloque votamos en contra del aumento de aportes de SEROS, porque entendemos que la situación que atraviesa el Instituto no es culpa de los trabajadores”, sostuvo Vanesa Abril y precisó que “básicamente se incrementan los aportes de los activos y pasivos al régimen previsional, y también las contribuciones de la parte empleadora”.

“Nosotros solicitado, incluso en la Comisión y también en la reunión con el Poder Ejecutivo, que saquen los artículos que tienen que ver con Seros, porque hablan de una modificación transitoria y no lo es, están sustituyendo un artículo de una ley que no se puede hacer a través del Presupuesto”, subrayó en su alocución la diputada comodorense y afirmó: “discutamos la realidad de Seros, pero la discusión completa, no solo el incremento de los aportes a los afiliados”.

Al mismo tiempo, la legisladora recordó que “nueve meses estuvo intervenido el ISSyS, y cuando se preguntan cómo fueron los resultados hay palabras vacías, solo nos dicen que son las medidas que se están tomando de ahora en adelante, pero tampoco sabemos si tienen que ver con un análisis de lo que dejó la intervención”.

Y agregó: “quién garantiza que aumentando estos aportes sobre el salario de los empleados vamos a tener las prácticas como corresponden y que los coseguros van a dejar de ser del monto que hoy están pagando los empleados activos y pasivos quienes utilizan la obra social para cada prestación o consulta médica que se tienen que hacer”.

A su vez, Abril detalló que “lo venimos diciendo de manera reiterada, hemos hecho pedidos de informes en donde desde el mismo Instituto han reconocido que se han dado de baja algunas prácticas que se cubrían al 100% y hoy se están cubriendo al 85 o 75%”.

Por otra parte, la diputada Abril repasó que “esta ley también modifica las fuentes de financiamiento de fondos especiales, como las áreas naturales protegidas y el 8 por mil. El presupuesto no puede modificar leyes preexistentes, y en este caso vemos que se está avanzando en contra de lo que marca la normativa”.

“Me hubiese gustado poder hacer un análisis más específico sobre las obras, comparar cuáles se les da continuidad y cuáles no, y lamentablemente no contamos con la información necesaria para una adecuada evaluación”, finalizó.