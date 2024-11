Waiwen y una nueva victoria en la Liga Argentina de Vóley frente a Defensores de Banfield

Este viernes, Waiwen de Comodoro Rivadavia logró una nueva victoria en la Liga Argentina de Voley, que está jugando el Tour 2 del certamen.

El equipo de Lisandro Luppo, venció por 3-2 a Defensores de Banfield y descansa este sábado para jugar el domingo frente a Boca Juniors.

Triunfazo de los comodorenses

En la 2° Fecha del Tour 2 de la Liga Argentina de Vóley, el equipo de Comodoro Rivadavia, Waiwen, se impuso ante Defensores de Banfield por 3 sets a 2, con los comodorenses remontando el Tie-Break e imponiéndose una vez ms en el certamen.

Los parciales del triunfo ante Defensores de Banfield fueron de 25-12, 22-25, 25-19, 22-25, 15-13. En tanto, una de las figuras del partido fue Bautista Gazaba con 19 puntos. Los 27 puntos de Enzo Haureluk no le alcanzaron a Defe y el conjunto dirigido por Lisandro Luppo logró su segunda victoria consecutiva en el Tour 2.

Más resultados

La gran sorpresa de la jornada se la llevó CEF 5, barriendo en 3 sets al último campeón. El conjunto de La Rioja venció 25-21; 25-22 y 25-23 a Ciudad. Los dirigidos por Marcelo Silva continúan con puntaje ideal en la LVA RUS 2024/25. Máximo Mansilla fue la figura del encuentro con 13 tantos y Gerónimo Elgueta convirtió 16.

El tercer y último partido de la jornada de viernes se lo llevó Monteros sobre Vélez con parciales de 25-18; 25-19 y 25-16. La figura del partido fue Gonzalo Nicolás Pereyra con 14 tantos.

Waiwen libre

Este sábado continuará el Tour 2 en “Tucumán BB” con cuatro partidos, pero el equipo chubutense de Waiwen quedará Libre, para jugarse la jornada entre San Lorenzo vs Defensores de Banfield a las 11:00, luego continuará River Plate vs CEF 5 a las 15:00, seguirán Vélez vs Boca a las 18:00 y cerrará la jornada Tucumán de Gimnasia vs Monteros a las 21:00.

El domingo vuelve a la cancha

La actividad para Waiwen retomará el día domingo 1 de diciembre, cuando se mida ante Boca Juniors, desde las 14 horas